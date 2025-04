Domowa chemia szkodzi zdrowiu!

Środki do czyszczenia i prania stojące w naszych łazienkach jak również zabawki i wystrój wnętrz mogą powodować raka, deformacje płodu i wiele innych problemów zdrowotnych!

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała niedawno raport, z którego wynika, że chemia powszechnego użytku, obecna w prawie każdym gospodarstwie domowym, stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia. Astma, niepłodność, wady wrodzone płodu czy nowotwór to niektóre z wspomnianych przez WHO zagrożeń.

Przy tym, środki czystości to nie wszystko – syntetyczne składniki obecne w zabawkach dla dzieci i podłogowych materiałach PCV, jak również kartach kredytowych mogą poważnie zaburzać równowagę hormonalną prowadząc do wynaturzeń. Naukowcy są zdania, że użycie tego typu syntetyków w przyszłości powinno zostać kategorycznie zabronione.

Niebezpieczeństwo jest wszędzie

Na liście substancji mogących zbliżać nas do zdrowotnej katastrofy są związki chemiczne dostępne praktycznie wszędzie:

Środki czystości



Kosmetyki i perfumy



Zabawki dla dzieci



Opakowania do przechowywania żywności



Syntetyczne materiały do wykańczania wnętrz



Okulary przeciwsłoneczne



Kto nie ma w domu nic z powyższej listy? WHO przyznaje, że wciąż brakuje studiów nad relacją między długością i intensywnością ekspozycji na „chemię” a coraz częstszym pojawianiem się problemów zdrowotnych z poniższej listy, ale związek między nimi jest ewidentny:

Nowotwór piersi, prostaty, tarczycy

Problemy z jądrami

Niedorozwój systemu nerwowego u dzieci, w tym problemy z hiperaktywnością i zespołem braku uwagi

Niepłodność u kobiet

Białaczka u dzieci

Zaburzenia metabolizmu, w tym otyłość

Cukrzyca

Choroby krążeniowo-sercowe

Poważne zaburzenia systemu hormonalnego, zwłaszcza tarczycy

Co to oznacza dla nas?

Można oczywiście ignorować złowieszcze komunikaty naukowców, myśląc że przecież i tak chemii w życiu nie da się już dziś uniknąć. I choć faktycznie bajka o powrocie do natury jest nierealna, ostrożność i ograniczanie kontaktu całej rodziny z chemią mogą zabezpieczyć nas na długie lata. Sam pomyśl o ilu przypadkach raka, cukrzycy czy zaburzeń u dzieci i płodów słyszałeś ostatnimi laty?

Oto co można robić w tym zakresie:

