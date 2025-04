Kłopoty spowodowane są najczęściej chorobą zwyrodnieniową stawów. Zachodzące w nich zmiany polegają na uszkodzeniu chrząstki, stwardnieniu kości w warstwie podchrzęstnej, pojawiają się również wyrostki i torbiele. Wszystko to sprawia, że masz kłopoty z poruszaniem się i wykonywaniem wielu codziennych czynności. Aby złagodzić dolegliwości, wykorzystaj nasz program. Pamiętaj również o właściwej diecie. Powinna być niskokaloryczna, aby utrzymać szczupłą sylwetkę. Każdy dodatkowy kilogram obciąża stawy.

1. Opuchlizna

Jest objawem toczącego się w stawie stanu zapalnego. Gdy tylko się pojawi, najlepiej zastosować chłodny okład, np. z kostek lodu zawiniętych w ręcznik. Po ok. 3 dniach co drugi dzień stosuj kąpiel łagodzącą dolegliwości. Wymieszaj po 2 łyżki igieł jałowca, sosny, macierzanki i ziela tymianku. Wsyp 3 łyżki mieszanki do garnka, zalej 3 litrami wody.

Zagotuj, przecedź i wlej do wanny. Uzupełnij ciepłą wodą. Kąp się 15 minut.

2. Ograniczona ruchomość

Na te dolegliwość wbrew pozorom najlepszy jest... ruch. Gdy jesteś aktywna, staw jest lepiej odżywiony (dzięki mazi stawowej) i dlatego powraca sprawność.

Polecane są ćwiczenia rozciągające, np. pilates, izometryczne (napinanie mięśni) oraz w wodzie (np. aerobik). Stawy będą bardziej ruchome także wówczas, gdy je rozgrzejesz, np. za pomocą termoforu lub kompresu z pasty borowinowej (płaty pasty na folii nagrzej, rozetnij i przyłóż na bolące stawy na pół godziny).

3. Ból

Jeśli bardzo cierpisz z powodu bólu stawów, sięgnij po niesterydowe leki przeciwzapalne (np. Aleve, Nurofen, Voltaren Acti). Stosuj je zgodnie z zaleceniami na ulotce i nie nadużywaj ich, ponieważ mogą niszczyć błonę śluzową żołądka.

Pij także działającą przeciwbólowo i przeciwzapalnie herbatkę ze świeżego imbiru.

Kilka (3–5) cienkich plasterków przyprawy zalej szklanką gorącej wody (ok. 80°C ).

Zaparzaj 10 minut, posłódź miodem. Pij dwa razy dziennie ciepły napój.