Zdrowy styl życia

Częstotliwość oraz nasilenie ataków zmniejszyć można poprzez zdrowy styl życia, odpowiednią ilość odpoczynku oraz wysiłku fizycznego. Pamiętaj, że wówczas, kiedy Twój organizm jest osłabiony czy też zmęczony, ryzyko wystąpienia zmian chorobowych znacznie wzrasta. Jeśli jesteś w ciąży pamiętaj, że powinnaś zachować szczególną ostrożność. Najlepszym wyjściem będzie wówczas zgłoszenie się po poradę specjalistyczną do lekarza. Zanim zdecydujesz się na stosowanie domowych alternatywnych metod walki z opryszczką płciową, porozmawiaj o tym ze swoim ginekologiem.

Czysto i sucho

Jeśli opryszczka narządów płciowych pojawiła się po raz pierwszy możesz zastosować nasiadówki z sodą kuchenną (3 do 5 razy dziennie). Pamiętaj, aby chore miejsca były zawsze czyste oraz suche. Strumień powietrza z suszarki do włosów pomoże delikatnie osuszyć owrzodzone miejsca. Pamiętaj, że pęcherzyki znikają wcześniej, jeśli mają kontakt ze świeżym powietrzem dlatego, zadbaj o to, aby Twoja bielizna była bawełniana i dobrze przepuszczała powietrze.

Jeśli odczuwasz ból podczas oddawania moczu ulgę może przynieść wykonywanie tej czynności fizjologicznej pod prysznicem lub w wannie. Możesz także spryskać genitalia wodą podczas oddawania moczu (używając do tego celu np. plastikowej butelki, którą można nacisnąć).

Gdy pęcherze zaczynają pękać zastosuj substancje wysuszające takie jak nadtlenek wodoru lub Domeboro, które można nabyć w aptekach. Jeśli odczuwasz ból z pomocą przyjdą Ci środki przeciwbólowe: acetaminofen (np. Tylenol) lub aspiryna.

Boli, na pomoc

Kapsułki Echinacea. Zaleca się przyjmowanie dwóch kapsułek co dwie godziny. Można także sporządzić z nich nalewkę i przyjmować łyżeczkę co dwie godziny przez okres 3-4 dni, albo przygotować delikatną herbatkę łagodzącą.

Witaminy C, B, E oraz A (Ze względu na to, że organizm magazynuje witaminę A, uważaj, żeby nie przekroczyć 10 000 jednostek!!). Zamiast witaminy A możesz także przyjmować beta karoten.

Chlorofil (w proszku) oraz perz - zioła antywirusowe.

Lizyna – aminokwas, który pomaga w likwidowaniu wczesnych objawów.

Jedzenie czerwonych winogron.

Żel z aloesem – wysusza oraz leczy owrzodzenia.

Pamiętaj, że przedstawione wyżej sposoby mogą, ale nie muszą sprawdzić się w Twoim przypadku. Dobrze byłoby, jeśli przed podjęciem jakiejkolwiek terapii skontaktujesz się ze swoim lekarzem!

