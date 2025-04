fot. Fotolia

Skąd się bierze ból głowy?

Bardzo często bóle głowy są skutkiem naszych niewłaściwych nawyków zdrowotnych czy zaburzeń w organizmie, ponieważ same w sobie zazwyczaj chorobą jako taką nie są. Nie zawsze łatwo jest znaleźć przyczynę bólu, ale na podstawie pewnych charakterystycznych cech możemy rozróżnić bóle wynikające z różnych przyczyn.

Na przykład ból wskutek migreny często wynika ze stresu i napięcia nerwowego, natomiast ból alergiczny bywa poprzedzony na przykład przejedzeniem takimi produktami spożywczymi jak wino, śledź, poszczególne gatunki mięsa czy produkty konserwowane zawierające glutaminian sodu.

Aby uniknąć bólów głowy…

W profilaktyce tej dolegliwości należy przede wszystkim starać się ograniczać korzystanie z substancji spożywczych o charakterze toksycznym, jak nikotyna, alkohol, kawa. Niektóre osoby mogą mieć uczulenie na produkty słodkie, jak czekolada, napoje itp., a jeszcze inne na przykład na perfumy i kosmetyki, które w takich przypadkach powodują alergiczny ból głowy. U osób podatnych na przykład na mięso wieprzowe ból głowy pojawia się zwykle w ciągu 1-2 godzin po posiłku i w takich przypadkach wskazana jest zmiana diety na kuchnię jarską. Istotne też jest dobre wietrzenie sypialni przed snem, aby krążenie powietrza było jak najlepsze, ponieważ poranne bóle głowy są często właśnie wynikiem nieświeżego powietrza w pokoju w trakcie snu.

Innym sposobem w profilaktyce zapobiegania bólom głowy jest zachowywanie ciepłoty naszych kończyn. Jeśli są one dostatecznie ciepłe, wówczas krew znajdująca się w dużych naczyniach kończyn kierowana jest do tułowia i głowy, ponieważ naczynia te ulegają zwężeniu, gdy dochodzi do ich oziębienia. A częstą reakcją organizmu na tego rodzaju oziębienie jest podwyższenie ciśnienia tętniczego, co może doprowadzić do bólu głowy. Dlatego też zmiany pogody, zwłaszcza wówczas, kiedy powietrze zimne wypiera ciepłe, powodują u niektórych osób ból głowy.

Dieta zwalczająca bóle głowy

Jeśli chodzi o dietę, to staraj się unikać tłustych, ciężkostrawnych potraw z dużą zawartością białka, które wskutek podwyższenia poziomu zakwaszenia ketonowego organizmu może przyprawić o ból głowy. Poza tym posiłki powinny być regularne, należy przy tym starać się unikać zaparć, które też bywają przyczyną bólu głowy. Nie podjadaj między posiłkami, pij dużo wody mineralnej niegazowanej i herbatki ziołowe. Nie jedz posiłków o późnej porze dnia, wieczorem. Dobrze jest nawet od czasu do czasu zrezygnować z kolacji, a sama kolacja powinna być lekkostrawna, najlepiej z pieczywem pełnoziarnistym i owocami.

Poza tym, staraj się nie mieszać wielu różnych produktów w ciągu tego samego posiłku, na przykład nie mieszaj owoców z warzywami, albo mleka z cukrem, co może skutkować nieprzyjemną fermentacją w jelitach, czyli powstawaniem toksycznych substancji powodujących ból głowy.

Do produktów, które uważa się za mogące wywoływać ból głowy, zalicza się poza tym jaja, soki cytrusowe, cebulę, czosnek, kukurydzę, orzechy, ryby, pomidory, produkty z fasoli i z soi. Oczywiście dotyczy to tylko niewielkiej grupy osób, ale warto na to zwrócić uwagę, czy czasem sami nie jesteśmy podatni na tego rodzaju alergie.

Sport na ból głowy

Dobrze jest też ćwiczyć głębokie oddechy, co znacząco wpływa na ukrwienie głowy. Staraj się uprawiać codziennie ruch na wolnym powietrzu przez co najmniej godzinę. Mogą to być choćby spacery w dość „dobrym” tempie.

Zwalczamy ból głowy!

Była to profilaktyka bólu głowy, a teraz kilka zdań na temat jego leczenia, czyli kiedy na zapobieganie jest już trochę za późno. Jeśli przyczyną bólu głowy jest stres czy zdenerwowanie, warto jest wziąć kąpiel w ciepłej, albo nawet w letniej wodzie i taka kąpiel powinna trwać mniej więcej pół godziny. Natomiast przy bardziej natarczywym bólu o cechach bardziej alergennych dobrze jest wziąć gorącą kąpiel nóg i rąk do poziomu łokci, można z dodatkiem łyżki suchej gorczycy i z zastosowaniem zimnych kompresów na głowę. Taka kąpiel powinna trwać ok. 30 minut.

O ile taka kąpiel nie pomaga, wówczas należy zastosować kilkakrotnie, naprzemienne ogrzewanie i oziębianie głowy przy pomocy kompresów – ciepłego u podstawy głowy i w okolicy kręgosłupa szyjnego. Można zamiast tego wykorzystać też butelkę z gorącą wodą. Okład zimny stosujemy na twarzy, czole i skroniach. Trzeba przy tym pamiętać, aby równocześnie stosować ciepłą kąpiel nóg.

Przy często powtarzających się bólach głowy można umieścić woreczek z lodem na czole i u podstawy czaszki i taki kompres trzymamy od 20 do 30 minut, zależnie od indywidualnej reakcji organizmu, a w cięższych, przedłużających się przypadkach nawet do dwóch godzin.

W sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z lekkim bólem głowy, możemy spróbować zneutralizować go wypijając szklankę herbatki miętowej lub wyjść na dość intensywny spacer, głęboko przy tym oddychając.

