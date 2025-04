Reklama

Chcesz mieć bielsze zęby? Zacznij działać sama. Wizyta u stomatologa będzie jednak potrzebna, po to by ustalić przyczynę przebarwień oraz stan dziąseł i przyzębia. Przed kuracją warto też usunąć kamień i wyleczyć zęby.



Pasta

To sposób najtańszy, dobry dla tych, którzy mają naturalnie biały odcień zębów, ale nadużywają kawy, herbaty czy papierosów. Zawarte w paście środki wybielające (np. soda, polynam) oraz ścierne sprawią, że zęby staną się jaśniejsze. Nie spodziewaj się jednak nadzwyczajnych efektów, bo stężenie środków wybielających w pastach jest niskie. Większość past wybielających jest bezpieczna dla szkliwa zębów. Zawierają one zwykle jako środek ścierny np. dwuwęglan sodu lub krzemionkę. Przy zakupie czytaj jednak etykiety i uważaj na pasty o wysokim współczynniku ścieralności (powyżej 50 RDA). W ich składzie jest środek trący, np. proszek, diament. Takie pasty mogą uszkodzić szyjkę zęba i powodować powstawanie tzw. ubytków klinowych. W efekcie ząb staje się słabszy i podatny na próchnicę.

Zanim zdecydujesz się na zakup pasty specjalistycznej, poradź się dentysty. Skuteczne są:

Pasta Yotuel o najniższym RDA (tylko 15) najmniej szkodzi szkliwu. Zapobiega tworzeniu się kamienia i działa przeciwpróchniczo (Biocosmetics Laboratories, 50 ml: ok. 27 zł).

Pasta FKD (RDA 58) zawiera mikrogranulowany dwuwęglan sodu, który nie rysuje szkliwa i działa antybakteryjnie (Laboratorios KIN, 22 zł).

Pasta Blanx polecana zwłaszcza osobom o wrażliwych zębach (Guaber, 23 zł).

Wybielacz czyni cuda

Drugi stopień wtajemniczenia stanowią kuracje, podczas których zęby poddaje się działaniu środka wybielającego. Nie wymaga to jednak ingerencji specjalisty jak w przypadku metod stosowanych w gabinetach. Oto najlepsze sposoby na domowe wybielanie:

Paski wybielające (na górne i dolne zęby) nasączone zwykle nadtlenkiem karbamidu, który stosuje się też w gabinetach (tylko w wyższym stężeniu). Takie paski, każdy jednorazowego użytku, nakleja się na zęby codziennie przez ok. 14 dni, zwykle na 30 min. Efekt? Zęby jaśniejsze o 2–3 odcienie. Kurację należy powtarzać co pół roku. Polecamy np. Paski Pure White Ultra (Aquafresh, 56 sztuk: ok. 86 zł).

Żel wybielający Simply White z nadtlenkiem wodoru. Zawiera aplikator, którym rano i wieczorem na 30 sekund nakładasz na zęby żel. Kurację można stosować przez 3 tygodnie (Colgate, 60 zł).

Zestaw wybielający zęby CleverWhite, czyli gotowe elastyczne nakładki wypełnione żelem wybielającym (podobne stosuje się w metodzie nakładkowej w gabinecie). To jedyny dostępny w Polsce preparat tego typu. Należy nakładać go na zęby przez 5 dni na 30 min. Ważne: środek nie zwiększa nadwrażliwości zębów. (Remedent, ok. 220 zł, w aptekach).

Preparat wybielający w pisaku CleverWhite Day & Night ma dwie końcówki: sztyft na dzień, który rozjaśnia uśmiech, oraz gąbkę do nakładania na noc płynu wybielającego (Remedent, ok. 120 zł).

Żel wybielający Pure White Ultra przeznaczony do stosowania punktowego 2 razy dziennie przez 14 dni (Aquafresh, ok. 56 zł).

Wiktoria Tokarska

Konsultacja: dr Barbara Montefka, stomatolog z Centrum Ortodontyczno-Implantologicznego AsterMed