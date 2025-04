Półki w sklepach ze zdrową żywnością i bary w centrach fitness uginają się pod ciężarem napojów i przekąsek mających usprawnić nasz wysiłek fizyczny, dodać nam energii i skutecznie nawodnić. Czy rzeczywiście te produkty warte są ciężkich pieniędzy, jakie za nie płacimy?

Jeśli chodzi o napoje izotoniczne eksperci są zgodni – mają sens, jeśli uprawiamy naprawdę intensywny rodzaj sportu, dla godzinnej jazdy na rowerze bardziej odpowiednia jest jednak woda mineraln

a. Całkowita niedorzecznością jest jednak kupowanie ich dzieciom dla ich kaprysu albo pod wpływem reklamy.

Napoje energetyczne przydadzą się na pewno, jeśli planujemy 10 km wyścig biegacki albo udział w triathlonie. Również intensywne gry zespołowe, zwłaszcza, gdy rozgrywane podczas upałów, mogą wymagać dodatkowego wspomagania dla wycieńczonego ciała, które pocąc się pozbawia nas ważnych składników odżywczych. Zawarty w tych produktach sód zapobiega odwodnieniu, jednak wysoki bilans energetyczny nie pomoże specjalnie próbującym zgubić zbędne kilogramy.

I jeszcze małe wyjaśnienie co do rodzajów napojów, w które możemy się zaopatrzyć: hipertoniczne, zawierają dużą dawkę energii i przeznaczone są do picia po intensywnym wysiłku aby wspomóc odnowę organizmu; izotoniczne, nadają się dla większości ludzi uprawiających sport w dużych dawkach, hipotoniczne – są niskoenergetyczne i głównie przeznaczone do ćwiczeń w siłowni.

