To opowieść o Jacku, 15-letnim czarodzieju z Gdańska, mającym nieprzeciętną moc, który został zmuszony do walki z siłami ciemności. Chłopiec posiada bowiem wyjątkową umiejętność – widzi Mroki, czarne stwory, które się go boją. Potwory te żywią się ludźmi, a ich dotyk zabija i sprawia, że czarodzieje, elfy, a nawet zwykli ludzie przemieniają się w Mroki.

Czarodziej Jacek prowadzi jednak całkiem zwyczajne życie i ma problemy typowe dla każdego przeciętnego nastolatka. Często staje przed wyborem – czy ratować innych czarodziejów, czy po prostu zająć się swoimi sprawami. Jego decyzje mają wpływ nie tylko na jego los, ale także na losy czarodziei czy rusałek.

Dorota Wieczorek połączyła baśniowy świat latających statków, czarodziejów i elfów z rzeczywistością współczesnego Gdańska i współczesnej młodzieży. Jednak mimo nasuwających się skojarzeń z przygodami Harrego Pottera, czytelnicy książki Doroty Wieczorek nie powinni być zawiedzeni. Jej licząca blisko 300 stron książka to fascynująca lektura dla wszystkich fanów magii. Wielu zaintryguje okładka książki, która jest pozytywnie wyróżnia się na tle innych publikacji.

