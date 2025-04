„Droga do wewnętrznej równowagi, czyli jak wyluzować się i pozbyć stresu” autorstwa Agnieszki Ornatowskiej i Bogusława Stępnia to obowiązkowa pozycja o charakterze poradniczym dla osób, które w zabieganej rzeczywistości próbują odnaleźć spokój i harmonię.

Opisane w jasny i przejrzysty sposób ćwiczenia dotyczące każdego z aspektów naszego życia pokazują, jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami, opiniami innych, oraz jakich sposobów zrelaksować się w stresujących sytuacjach.

Autorzy, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, pokazują jak w zaciszu domowym, bez żadnych dodatkowych kosztów, można się wyluzować, jak można zadbać o swój wewnętrzny rozwój oraz jak znaleźć radość życia w prostych codziennych przyjemnościach.

To idealna propozycja dla osób, które nie radzą sobie ze stresem oraz dla tych, którzy chcą poprawić jakość swojego życia i dążyć do wewnętrznej równowagi, koniecznej do tego, aby w pełni cieszyć się otaczającą rzeczywistością.

Spraw, aby codzienne stresy nie wpływały negatywnie na twój nastrój, a uśmiech i pogoda ducha były zachowane mimo codziennych problemów-to główne przesłania książki „Droga do wewnętrznej równowagi”.

Reklama