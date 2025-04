Afryka

Dane epidemiologiczne:

śr. 22 mln żyjących z HIV w 2007 r. (67% globalnej populacji),

śr. 1,9 mln nowych zakażeń w 2007 r., ok. 75% zgonów wśród wszystkich na świecie.

Duże zróżnicowanie w zależności od kraju – w wielu stopniowa stabilizacja sytuacji epidemiologicznej, choć nadal z wysoką prewalencją zakażenia w populacji. W wielu krajach zakażenie dominuje wśród młodych kobiet.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Dominuje droga heteroseksualna, co ma bezpośrednie przełożenie na najwyższy na świecie wskaźnik transmisji wertykalnych. W ok. 2/3 tylko jeden z partnerów jest za- każony (ryzyko zakażenia partnera HIV(-) wynosi ok. 8%/rok (wg Wawer’a i wsp. na podstawie badań prowadzonych w Ugandzie opublikowanych w 2005 r.). Znaczącą rolę w szerzeniu zakażenia odgrywa również prostytucja (ponad 35% prostytutek w Mali w 2006 r. była zakażona HIV).

w Mali w 2006 r. była zakażona HIV). Dożylne stosowanie narkotyków odgrywa dużą rolę w transmisji HIV tylko w niektórych krajach, np. na Mauritiusie.

odgrywa dużą rolę w transmisji HIV tylko w niektórych krajach, np. na Mauritiusie. Ostatnie badania wskazują, że droga zakażenia MSM (stosunki homoseksualne mężczyzn - przyp.red.) może mieć większe znaczenie w tym regionie niż wcześniej sądzono.

Azja

Dane epidemiologiczne:

śr. 5 mln żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 380 tys nowych zakażeń w 2007 r.,

śr. 380 tys. zgonów z powodu AIDS

w 2007 r. Najwięcej zakażeń stwierdza się w krajach Południowo-Wschodniej Azji. Trendy są zróżnicowane w zależności od kraju – w Kambodży odnotowano spadek współczynnika zapadalności, a w Pakistanie, Wietnamie i Indonezji jego znaczny wzrost.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Dominujące drogi zakażenia są zróżnicowane w zależności od kraju.

Dożylne stosowanie narkotyków – ta droga zakażenia dominuje w Chinach, Malezji, Wietnamie i północnych regionach Indii. Zwraca się uwagę na zjawisko prostytucjii możliwości zakażania tą drogą wśród osób stosujących narkotyki drogą dożylną.

Prostytucja – jest dominującą drogą w wielu krajach, np. Kambodży, Indonezji, Tajlandii, niektórych regionach Indii. Wprowadzenie stosowania prezerwatyw na szeroką skalę spowodowało spadek zapadalności w tej grupie, np. w Kambodży czy Tajlandii.

MSM – wzrasta znaczenie tej drogi zakażenia w wielu krajach (Tajlandia, Chiny,Wietnam, Kambodża), często jest związane z prostytucją

Europa Wschodnia, Centralna Azja



Dane epidemiologiczne:

śr. 1,5 mln żyjących z HIV w 2007 r.(ponad 90% żyje w Federacji Republik Rosyjskich (69%) i na Ukrainie (29%)),

śr. 110 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,

śr. 58 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Bardzo znaczący wzrost zakażeń HIV oraz zachorowań na AIDS w tym regionie

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Zakażenia dominują głównie w grupie osób stosujących narkotyki drogą dożylną, prostytuujących się i ich partnerów.

Karaiby

Dane epidemiologiczne:

śr. 230 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 20 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,

śr. 14 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

W większości krajów tego regionu sytuacja epidemiologiczna wydaje się być ustabilizowana. Dominuje heteroseksualna droga szerzenia się zakażenia HIV. Zwraca się również uwagę na znaczenie współżycia między mężczyznami.

Ameryka Środkowa i Południowa

Dane epidemiologiczne:

śr. 1,7 mln żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 140 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,

śr. 63 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Dominujące drogi zakażenia to: seks między mężczyznami (prewalencja HIV nawet do 25% wśród MSM), prostytucja (prewalencja do 10% wśród prostytutek) oraz w mniejszym stopniustosowanie narkotyków drogą dożylną.

Europa Zachodnia i Środkowa, Ameryka Północna

śr. 2 mln żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 81 tys. nowych zakażeń w 2007 r.,

śr. 31 tys. zgonów z powodu AIDS w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Trendy epidemiologiczne i dominujące drogi

zakażenia są zróżnicowane w zależności od kraju:

MSM – dominująca droga zakażenia w krajach Ameryki Północnej – do 53% (USA) wśród nowo rozpoznanych zakażeń; również ta grupa jest najbardziej narażona nazakażenie HIV w krajach Europy Zachodniej.

Droga heteroseksualna – w krajach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej występuje zwłaszcza często wśród ludności napływowej z regionów o wysokiej prewalencji HIV; jest to również dominująca droga zakażenia w krajach Europy Środkowej (poza Polską, Estonią, Litwą i Łotwą, gdzie dominuje szerzenie się HIV wśród narkomanów oraz poza Czechami, Węgrami i Chorwacją, gdzie dominującą drogą zakażenia są stosunki między mężczyznami).

Dożylne stosowanie narkotyków – są dominującą drogą zakażenia w krajach nadbałtyckich – Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce.

Afryka Północna, kraje Bliskiego Wschodu

Dane epidemiologiczne:

śr. 380 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 40 tys. nowych zakażeń w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Poza Sudanem prewalencja HIV w krajach tego regionu jest niska Dominującymi drogami zakażenia są narkomania i prostytucja. W Sudanie główną drogą zakażenia jest droga seksualna.Również mimo oficjalnego zakazu współżycia między mężczyznami w niektórych krajach (np.Egipt) prewalencja wśród MSM wynosi nawet kilka procent.

Australia, Oceania

Dane epidemiologiczne:

śr. 74 tys. żyjących z HIV w 2007 r.,

śr. 13 tys. nowych zakażeń HIV w 2007 r.

Główne drogi szerzenia się zakażenia:

Poza Papuą Nową Gwineą, gdzie prewalencja HIV jest wysoka i odnotowuje się stały wzrost współczynnika zapadalności, w pozostałych krajach zakażenie dotyczy niewielkiego odsetka populacji – Droga heteroseksualna dominuje w Papui Nowej Gwinei; tam duże znaczenie odgrywa również prostytucja.

MSM – główna droga szerzenia się zakażenia w Australii i Nowej Zelandii

Artykuł ma charakter naukowy. Jest to fragment książki „Diagnostyka, profilaktyka i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy", pod red. Andrzeja Gładysza, Brygidy Knysz (Wydawnictwo Continuo, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy.