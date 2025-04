Neurologa nie oszukasz

Badanie EEG, mimo swojej prawie dwustuletniej historii i wyparcia na niektórych polach neurologii przez badania obrazowe, cały czas się rozwija. Obecnie w diagnostyce padaczki często badanie EEG łączy się z zapisem video z kamery obserwującej pacjenta – Video EEG. Pozwala to na porównanie nagranego na filmie napadu padaczkowego z czynnością mózgu w chwili jego wystąpienia. Pomaga to w diagnostyce nietypowych form napadów oraz symulanctwa. O ile sam napad można skutecznie udawać to nie da się zmienić zapisu EEG.

Reklama

Operacje neurochirurgiczne, zaburzenia snu i ...EEG

Podczas operacji neurochirurgicznych można wykonać EEG bezpośrednio z powierzchni półkul mózgowych, czyli tak zwaną elektrokortykografię – ECoG. W zaburzeniach snu wykonuje się złożone badanie - polisomnografię, na które składa się zapis z kamery obserwującej śpiącego pacjenta, EKG, pomiar czynności serca i utlenowania krwi, rejestracja czynności mięśni, ruchów oddechowych i ich częstości oraz EEG.

Zobacz też: Fale mózgowe na podglądzie – badanie EEG

Przyszłość EEG

Nowsze, obecnie wciąż udoskonalane forma połączenia to EEG – fMRI, czyli elektroencefalografia skojarzona z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Kombinacja tych metod pozwala na jednoczesne rejestrowanie czynności komórek nerwowych i badanie przepływów utlenowanej krwi przez mózg. Takie połączenie pozwala rejestrować aktywność komórek nerwowych (EEG) i lokalizację ognisk aktywności (fMRI). Ograniczenia techniczne powodują, że tej metody jeszcze nie stosuje się na szeroką skalę.

Innym badaniem, bardzo podobnym do EEG, ale mierzącym zmiany pola magnetycznego wywoływane aktywnością elektryczną komórek nerwowych jest magnetoencefalografia - MEG. Zapis MEG może być rejestrowany razem z EEG.

Reklama

EEG na co dzień

Ciekawym zastosowaniem EEG jest neurofeedback, czyli techniki poprawiające funkcjonowanie umysłu przez stosowanie sprzężenia zwrotnego. Pacjent obserwuje swoje reakcje na różne bodźce w zapisie EEG i stara się tak modelować swoje zachowanie by osiągnąć określone zmiany w krzywych EEG. Technika ta ma rzesze zwolenników i przeciwników, jednak ciągle trwają badania nad potwierdzeniem jej skuteczności. Obecnie stosuje się ją w zaburzeniach koncentracji i uwagi, ADHD, depresji, zaburzeniach lękowych, wspomaganiu radzenia sobie ze stresem i nauce panowania nad emocjami.

Polecamy: Czytanie w myślach jest możliwe!