Drżenie

Według badań występuje u 70% osób z chorobą Parkinsona. Nazywane jest spoczynkowym lub parkinsonowskim. Najczęściej obserwowane są ruchy rąk spoczywających na kolanach lub oparciach fotela. Objaw ten nasila się podczas stresu i chodzenia. Zmniejsza się natomiast lub ustępuje w trakcie wykonywania ruchów celowych, a zwłaszcza czynności precyzyjnych. Jest to objaw najsłabiej reagujący na leczenie farmakologiczne. W początkowym okresie choroby drżenie występuję wyłącznie po jednej stronie ciała. Na początku drżenie bywa bardzo dyskretne. Chory rusza palcami, wykonując ruchy przypominający tzw. „kręcenie pigułki” lub „liczenie pieniędzy”. Następnie pojawiają się ruchy w nadgarstku i nodze. Drżenie parkinsonowskie rzadziej obejmuje brodę, usta i język. Nigdy też nie występuje drżenie całej głowy.

Sposoby „powstrzymywania” drżenia

W początkowej fazie choroby pacjent może powstrzymać drżenie „siłą woli” lub napinając mięśnie, ale zdarza się, że przed ujawnieniem się tego objawu pacjenci mają uczucie drżenia wewnętrznego, którego nie dostrzegają inne osoby. Jednak pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby lub ci, u których drżenie jest objawem dominującym zmuszeni są poszukiwać innych rozwiązań.

Drżenie pojawiające się pod wpływem emocji można zminimalizować likwidując czynnik je wywołujący. Na przykład podczas wykonywania czynności precyzyjnych takich jak zapinanie guzików czy wiązanie sznurowadeł, drżenie może się nasilić poprzez stres wywołany presją czasu. Dlatego też pacjent powinien mieć na te czynności tyle czasu ile potrzebuje, a w momencie, gdy drżenie się już pojawi, powinien zastosować znane sobie metody relaksacyjne (głębokie, wolne oddychanie).

W przypadku drżenia wyrażonego jednostronnie pacjent może przytrzymać drżącą rękę – ręką zdrową. Jeżeli drżenie dotyczy nogi można ją na przykład „zaplatać” wokół nogi stołu lub krzesła i w taki sposób fizycznie powstrzymać drżenie. Gdy drżenie nogi ma miejsce podczas stania zalecane jest przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, z palców na pięty i zrobienie kilku kroków.

Co robić, gdy drży cały chory?

Jeżeli sytuacja dotyczy bliskiej nam osoby najgorszym z możliwych rozwiązań jest ignorowanie tego faktu. Zalecane jest w takiej sytuacji wykazanie pełnego zrozumienia wobec niedomagania chorego. Będąc świadkiem drżenia głównym zadaniem jest unikanie powodowania dodatkowych emocji stresogennych.

Chorego z drżącymi kończynami nie należy popędzać (stres wywołany presją czasu), nie należy pouczać (stres wynikający z niższej samooceny oraz niezrozumienia) oraz nie należy starać się go wyręczać w wykonywanej czynności (chyba, że sam o to poprosi).

Osoba z chorobą Parkinsona, szczególnie w niższym przedziale wiekowym, to nadal ten sam zaradny i myślący człowiek. Drżenie to objaw, z którym przez wiele lat można wieść satysfakcjonujące życie. Oczywiście o wiele łatwiej ten cel osiągnąć spotykając na swojej drodze wyrozumiałe i życzliwe osoby.

