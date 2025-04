Naukowcy przeanalizowali zawartość w powietrzu pyłków pochodzących od ponad 20 roślin. Wydaje się, że dwutlenek węgla zwiększa ich produkcję. Co prawda nie wszystkie rośliny wykazywały taką tendencję, jednak aż 60% z nich (w tym 9 znanych ze swych alergizujących właściwości) zaobserwowano wzrost wytwarzania pyłków w odpowiedzi na wzrost zawartości CO 2 .

Najciekawsze wydaje się to, że zjawisko to zaobserwowano jedynie na zurbanizowanych obszarach, podczas gdy poza miastem wzrost stężenia dwutlenku węgla nie miał takiego znaczenia. Badacze starają się to tłumaczyć wpływem nietrwałych cząstek ozonu, żyjących dłużej w rejonach poza miastem. Zaburzają one wzrost roślin i przez to możliwe, że nie obserwuje się tak istotnego wpływu CO2.

Kolejnym problemem, na który zwracają uwagę badacze jest wydłużający się okres pylenia. W niektórych miastach europejskich osoby cierpiące z powodu kataru siennego mają dolegliwości praktycznie przez cały rok. Przyczyną tego może być sprowadzanie roślin z różnych rejonów świata, o różnym czasie pylenia. Pokazuje to jak ważne jest rozsądne zmienianie otaczającego nas środowiska.

Naukowcy, choć twierdzą, że więcej badań jest potrzebnych by jednoznacznie ustalić przyczynę wzrostu przypadków chorób alergicznych, to stężenie dwutlenku węgla wydaje się być w jakiś sposób zaangażowane w ten proces.

Polecamy: Alergia – co to jest?

Źródło: BBC News/ kp

Reklama