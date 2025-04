Czym jest dyskopatia?

Dyskopatia to inaczej schorzenia krążka międzykręgowego (struktury oddzielającej dwa sąsiednie trzony kręgowe). Najczęściej do zmian dochodzi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego. Na skutek obciążania jądro miażdżyste uszkadza się i uwypukla, powoduje to zwężenie kanału kręgowego lub kanałów korzeni.

Objawem choroby jest ból w odcinku krzyżowym kręgosłupa, czasami promieniujący do kończyny dolnej. Może pojawiać się po podniesieniu ciężkiego przedmiotu. Zazwyczaj narasta stopniowo.

Na czym polega leczenie nieoperacyjne?

Leczenie dyskopatii jest trudne, wymaga cierpliwości i wytrwałości ze strony pacjenta. Najczęstszą formą leczenia jest złożone postępowanie zachowawcze. Opiera się ono na stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, kinezyterapii (ćwiczenie mięśni brzucha i grzbietu) oraz fizykoterapii. Metody te nie zawsze jednak przynoszą zadowalające efekty.

Niepokojące objawy

Wskazania do interwencji neurochirurgicznej można podzielić na bezwzględne i względne.

Operacja jest konieczna, gdy:

przepuklina jądra miażdżystego jest masywna i powoduje zespół ogona końskiego (niedowład i zaburzenia zwieraczy),

występuje niedowład (opadanie) stopy,

chory skarży się na niedowład mięśnia czworogłowego.

Względnymi wskazaniami do przeprowadzenia operacji są: dolegliwości bólowe w znacznym stopniu utrudniające życie codzienne oraz rwa kulszowa z zaburzeniami czucia, bez zaburzeń ruchowych.

Operacja neurochirurgiczna

Rodzaj przeprowadzonej operacji zależy głównie od stopnia zaawansowania choroby. Dostępnych jest kilka metod leczenia:

usunięcie krążka międzykręgowego. Operacje można wykonać paroma sposobami. Mikrochirurgiczne usunięcie dysku, różni się od klasycznej chirurgii użyciem odpowiednich narzędzi optycznych (mikroskop optyczny). Jest przez to mniej inwazyjne. Jeszcze bardziej bezpieczne jest endoskopowe usunięcie krążka . Dostęp jest taki sam jak w poprzedniej metodzie, ale wykorzystywany jest endoskop,

. Dostęp jest taki sam jak w poprzedniej metodzie, ale wykorzystywany jest endoskop, usunięcie krążka ze sztuczną protezą dysku – krążek usuwany jest za pomocą dostępu przedniego (zaotrzewnowo), a na jego miejsce wstawiana jest proteza. Nie udowodniono, żeby ten sposób operacji był lepszy od tradycyjnego zabiegu,

usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją przeznasadową i międzytrzonową. Zabieg tego typu jest wykonywany w zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej. Stabilizacja kręgosłupa w taki sposób, ogranicza jego ruchomość.

przezskórne oddziaływanie na struktury tarczy międzykręgowej (przezskórna nukleoplastyka) – bardzo małoinwazyjny zabieg. Wykonywany jest u pacjentów z nieprzerwanym pierścieniem włóknistym. Polega na użyciu laseru, fal o wysokiej częstotliwości w oddziaływaniu na struktury tarczy międzykręgowej. Ma to korzystny wpływ na redukcję dolegliwości bólowych.

Operacja dyskopatii, jak każdy zabieg chirurgiczny łączy się z ryzykiem powikłań. Nie powinna być, więc wykonywana u pacjentów, u których nie zostało wcześniej podjęte leczenie zachowawcze. Właściwe zaklasyfikowanie chorych do operacji pozwala uzyskać dobre rezultaty.

