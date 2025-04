Fot. Fotolia

Dzieci gotujące z rodzicami jedzą więcej warzyw

Do wartości odżywczych warzyw nie trzeba przekonywać chyba nikogo – oprócz dzieci. Maluchy niestety często nie spożywają ich w zalecanych ilościach. Warzywa i owoce powinny znajdować się w każdym z 5 posiłków, które dzieci jedzą w ciągu dnia. Są one doskonałym źródłem błonnika i cennych witamin. Co zrobić, aby zachęcić malucha do zdrowego jedzenia? Badania przeprowadzone na zlecenie firmy Nestlé pokazują, że dzieci chętniej jedzą warzywa, kiedy uczestniczą we wspólnym gotowaniu.

Wzbogacenie diety dzieci o „coś zielonego” to dla większości rodziców nie lada wyzwanie. Firma Nestlé przeprowadziła badania, z których wynika, że maluchy, które pomagały w przygotowaniach posiłków zjadały 76% więcej sałatek ze świeżych warzyw i 27% więcej chudego mięsa drobiowego od maluchów, które nie były zaangażowane we wspólne gotowanie. Wzrosła także o 25% ogólna liczba spożywanych przez nie kalorii.

Dietetycy uczestniczący w badaniu zauważyli również, że wspólne gotowanie to wspaniała okazja do spędzenia wolnego czasu razem z rodziną. To chwile, które dziecko spędza z mamą z tatą, które pamięta i które są cenne dla jego rozwoju. Dzięki gotowaniu dla siebie i najbliższych maluchy czują się bardziej niezależnie, a ponadto wzrasta ich poczucie własnej wartości.

