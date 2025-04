W badaniu wzięło udział ponad 10000 matek z dziećmi karmionymi naturalnie lub przy użyciu mleka zastępczego. Po 5 latach poproszono kobiety o ocenę pewnych cech charakteru oraz zachowań ich pociech np. niepokoju, przywiązania, przypadków kłamstwa czy kradzieży itd. Okazało się, że u dzieci karmionych piersią trudności wychowawcze występowały jedynie u 6% badanych, podczas gdy u maluchów karmionych mlekiem zastępczym problemy zdarzały się aż w 16% przypadków. Uwzględnienie faktu, że matki karmiące piersią były starsze, lepiej wykształcone i o wyższym statusie socjo – ekonomicznym przez naukowców nie wpłynęło znacząco na wyniki sugerujące, że karmienie piersią ma kluczowe znaczenie również w rozwoju społecznym maluchów.

Dlaczego tak się dzieje? Brytyjscy badacze nie znają do końca odpowiedzi na to pytanie. Bierze się jednak pod uwagę wykształcenie pewnej więzi pomiędzy karmiącą matką i jej dzieckiem oraz rolę hormonów, czynników wzrostu i substancji odżywczych biorących udział w rozwoju układu nerwowego i mózgu dziecka. Dzieci karmione piersią również rzadziej chorują, co według naukowców ma także wpływ na ich zachowanie.

„Wygląda na to, że mniej problemów wychowawczych stanowi kolejny punkt na liście zalet karmienia piersią.” – podsumowuje Maria Quigley z Uniwersytetu Oxford, prowadząca te badania.

Zobacz też: Jakie są zalety karmienia piersią?

Źródło: BBC News/ kp

Reklama