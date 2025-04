Zalecenia Ministerstwa Zdrowia



Minister Zdrowia, Ewa Kopacz przedstawiła 05.08.09. nowe zalecenia dla biur podróży, organizujących wyjazdy dzieci za granicę. Będą one zobowiązane zrobić co kilka godzin długą, godzinną przerwę, w trakcie której autokary muszą być dobrze wywietrzone. Organizatorzy powinni także kontrolować, czy dzieci często korzystają z wilgotnych chusteczek do mycia rąk, co jest zalecane.

Apel Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który zwrócił się do MEN o zagwarantowanie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków podróży na wycieczki zagraniczne, zaapelował także do rodziców o edukację dzieci w kwestii konieczności zachowania higieny i kształtowania świadomości zagrożenia wirusem A/H1N1.