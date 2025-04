Celem programu jest ustalenie niebezpiecznych dla zdrowia czynników występujących w środowisku naturalnym, na jakie narażone są dzieci na naszym kontynencie.

Badaniami objęto dzieci w wieku od 6 do 11 lat oraz ich matki w wieku do 45 lat. Od dzieci i kobiet pobierano próbki moczu oraz włosów, które następnie poddawano szczegółowej analizie. Wyselekcjonowane laboratoria wykonały analizy zawartości w próbkach rtęci, kadmu (pierwiastka dużo bardziej toksycznego niż arsen), ftalanów (zawartych w lakierach, farbach, kosmetykach) i kotyniny (metabolit nikotyny).

W ramach projektu międzynarodowy zespół badał poziom rtęci w organizmach europejskich dzieci. Wyniki są zaskakujące (publikuje je „Environmental Health"). 1 866 000 dzieci narażonych jest – według norm Światowej Organizacji Zdrowia – na zbyt intensywny kontakt z toksycznym metylanem rtęci, w próbkach stwierdzono więcej niż 0,58 mikrograma tego związku na gram włosa. Natomiast u 232 000 dzieci jego poziom jest wręcz alarmujący, przekracza 2,45 mikrograma na gram włosa.

Wyniki badania wskazują, że w różnych rejonach Europy dzieci nie są narażone na kontakt z rtęcią w sposób jednakowy, najgorzej jest w Portugalii i Hiszpanii.

Prof. Philippe Grandjean z duńskiego Syddansk Universitet, kierujący zespołem, powiedział: – Metylan rtęci rozkłada się setki lat, wiele pokoleń narażonych jest na jego toksyczne oddziaływanie. Dlaczego w Portugalii i Hiszpanii jest on najgroźniejszy dla dzieci, na razie nie ustaliliśmy. W krajach skandynawskich spożycie ryb jest większe, a mimo to właśnie tam problem ten nie występuje.

Źródło: rp.pl, 11.01.2013/mm

