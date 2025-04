Dziecko wyleczone z HIV?

Wszystko wskazuje na to, że dziewczynka urodzona w Stanach Zjednoczonych została wyleczona z HIV dzięki wcześnie zastosowanej terapii antyretrowirusowej. Czyżby to przełom w leczeniu wirusa?

Obecnie 2,5 letnia dziewczynka, która urodziła się zarażona wirusem HIV jest zdrowa i od roku nie wykazuje nawrotów choroby. U dziewczynki na bardzo wczesnym etapie niemowlęctwa zastosowano silną terapię farmakologiczną zaledwie w 30 godzin po urodzeniu, zanim wirus na dobre rozprzestrzenił się w organizmie. Leczenie utrzymywano przez pierwsze 1,5 roku życia dziewczynki. Od roku dziecku nie są podawane żadne lekarstwa, a przeprowadzane testy potwierdzają, że dziewczynka jest zdrowa – poinformowała dr Deborah Persaud na Konferencji Retrowirusów i Infekcji Oportunistycznych w Atlancie. To dowód na to, że niemowlęta, u których terapię rozpocznie się zaraz po urodzeniu mogą zostać potencjalnie wyleczone. Jeśli późniejsze testy nadal nie będą wykazywać nawrotów choroby, stosowanie takiej terapii może okazać się prawdziwym przełomem w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Taka terapia będzie skuteczna w przypadku niemowląt, u których leczenie rozpocznie się jak najszybciej po narodzinach. Terapia najpewniej nie zadziała u starszych dzieci i osób dorosłych. Mimo to byłby to ogromny sukces w leczeniu choroby, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych, w których kobiety ciężarne zarażone wirusem HIV nie są poddawane żadnej terapii i profilaktyce.

Wyniki przedstawione na konferencji w Atlancie, dają ogromną nadzieję na leczenie choroby. Jeśli kolejne testy nadal będą dawać negatywne wyniki, dziewczynka będzie drugą osobą, która udało wyleczyć się z HIV. W 2007 r. Timothy Ray Brown został wyleczony z HIV, gdy przeszczepiono mu szpik kostny o bardzo rzadko spotykanej mutacji (CCR5), która uniemożliwiła namnażanie się wirusa. Przeszczep szpiku wymaga jednak zgodności tkankowej i wiąże się ze sporym ryzykiem oraz koniecznością przyjmowania leków immunosupresyjnych.

Czy terapia zastosowana u dziewczynki okaże się skutecznym lekiem w walce z wirusem HIV? Tego nie wiemy. Poziom wirusa może być zbyt niski, by testy laboratoryjne go wykryły, a w przyszłości może się ujawnić. Jeśli jednak kolejne testy laboratoryjne potwierdzą zaprezentowane wyniki, będzie to pierwszy przypadek wyleczenia dziecka i krok milowy w opracowaniu skutecznej terapii leczenia zakażeń wirusem HIV.

Źródło: Opracowanie na podstawie BBC