Logo akcji Pampers Unicef

Każda paczka pieluszek lub chusteczek Pampers kupiona w sieci sklepów Carrefour w czasie trwania akcji, to jedna szczepionka ratująca życie dziecka. Obecnie akcję wspierają także inne wybrane marki z portfolio Procter&Gamble, dzięki którym ufundowane zostanie dodatkowe pół miliona szczepionek.

9 lat akcji na rzecz walki z tężcem noworodkowym

Już od 9 lat Pampers i UNICEF wspólnie walczą z tężcem noworodkowym. Dzięki tej współpracy oraz wsparciu milionów rodziców, tężec noworodkowy udało się już wyeliminować w 14 krajach:

Burkinie Faso,

Kamerunie,

Wybrzeżu Kości Słoniowej,

Gabonie,

Ghanie,

Gwinei Bissau,

Laosie,

Liberii,

Birmie,

Senegalu,

Sierra Leone,

Tanzanii,

Timorze Wschodnim,

Ugandzie.

I choć tężcowi noworodkowemu można zapobiegać, nadal są miejsca na świecie, gdzie dzieci nie są w żaden sposób chronione przed tą śmiertelną chorobą. "Co roku wskutek zakażenia umiera 58 000 dzieci" – wyjaśnia Dr Rownak Khan z UNICEF. Dlatego właśnie Pampers i UNICEF kolejny raz łączą siły w kampanii przeciwko tężcowi noworodkowemu „1 paczka = 1ratująca życie szczepionka”*, aby rodzice na całym świecie mogli świętować pierwsze, wyjątkowe chwile życia swoich dzieci.

Żeby wspomóc Pampers i UNICEF w działaniach, wystarczy w jednym ze sklepów sieci Carrefour, która w tym roku wspiera kampanię, kupić produkt biorący udział w akcji.

"Jestem mamą trójki dzieci i doskonale rozumiem niepokój o zdrowie oraz zdrowy rozwój dziecka, dlatego jeśli możemy pomóc innym mamom przeżyć pierwsze, wyjątkowe chwile z maluchem bez strachu o jego życie, zachęcam do tego gorąco.

Cieszę się, że dzięki Pampers i UNICEF można w tak łatwy sposób pomóc finansować szczepionki przeciwko tężcowi noworodkowemu dla najbardziej zagrożonych tą chorobą dzieci i przyszłych mam na całym świecie" – mówi Karolina Malinowska, modelka i prezenterka telewizyjna, która wspiera akcję.

Wspierając UNICEF, marka Pampers w znaczący sposób przyczyniła się do wyeliminowania tężca noworodkowego. Żeby wyeliminować chorobę całkowicie, UNICEF podejmuje działania takie jak: współpraca z rządami i lekarzami oraz osobami pracującymi w terenie prowadzącymi programy szczepień i działania edukacyjne, wskazujące na przyczyny zachorowań i wyjaśniające sposoby zapobiegania chorobie.

1 Paczka = 1 ratująca życie szczepionka

W listopadzie 2014 roku oraz w styczniu i kwietniu 2015 roku, wraz z marką Pampers i UNICEF, każdy może pomóc uchronić od zakażenia tężcem przyszłe mamy mieszkające w krajach rozwijających się. Każda paczka pieluszek lub chusteczek Pampers kupiona w tym czasie w sieci sklepów Carrefour pomaga ufundować jedną szczepionkę chroniącą przed tężcem noworodkowym.

Akcję wspierają także inne marki z portfolio P&G: Fairy, Ariel, Vizir, Lenor, Pantene, Head&Shoulders, Blend-a-med, Oral-B, Ambi-Pur, Always, Naturella oraz Gillette. Kupowanie produktów tych marek w sklepach sieci Carrefour podczas trwania kampanii pozwoli na ufundowanie dodatkowych szczepionek. Liczymy, że będzie ich łącznie 500 000.

Wszyscy rodzice pragną, aby ich dzieci były bezpieczne, dobrze odżywione, wykształcone i zdrowe. Dzięki Twojemu wsparciu pomagamy dzieciom, które potrzebują tego najbardziej. Nadal jednak pozostaje wiele innych, bezbronnych maluchów. Możesz dołączyć do tysiąca rodziców, którzy co miesiąc wspierając UNICEF, poprawiają jakość życia potrzebujących dzieci.

