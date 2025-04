Diagnostyka wykrywa potencjalne schorzenia w bardzo wczesnej fazie: na poziomie komórki, a nie na poziomie organów, dzięki czemu zwiększa skuteczność i obniża koszty leczenia. Jednak z Narodowego Testu Zdrowia Polaków wynika, że badamy się, gdy choroba daje widoczne objawy. Poziom wiedzy Polaków na temat swojego stanu zdrowia jest alarmujący - 80% nie zna poziomu cholesterolu we krwi, a 70% poziomu glukozy.

Nie korzystamy z bezpłatnych badań profilaktycznych oferowanych przez przychodnie. Tymczasem już sama morfologia i badanie OB są w stanie wykryć wiele zagrażających życiu chorób. Te badania powinny być podstawą przy stawianiu diagnozy, wyborze właściwej terapii i ocenie efektów leczenia. Jak mało wykonujemy badań laboratoryjnych ujawniają specjaliści mikrobiolodzy. Od lat apelują, żeby pacjenci przed podaniem antybiotyków mieli wykonane odpowiednie badania mikrobiologiczne co zapobiegnie ich zbędnemu podawaniu w przypadkach chorób wirusowych.

„Wbrew pozorom diagnostyka nie zwiększa kosztów leczenia, ale w perspektywie obniża je. Prawidłowa diagnoza ma ogromne znaczenia dla wyboru właściwego leczenia, a tylko takie daje szanse na powrót do zdrowia. Im wcześniej wykryta choroba, tym mniej jest zaawansowana, od tego zależy skuteczność i koszt leczenia” – powiedziała Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. „Co więcej badając się regularnie i poznając swoje własne czynniki ryzyka możemy wiele zrobić, by zapobiec ewentualnym chorobom, takim jak zawał serca czy udar mózgu”.

Potrzeba promowania aktywnej profilaktyki w Polsce stała się inspiracją do zorganizowania w tym roku Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego – cyklicznej akcji edukacyjnej dotyczącej tego jak ważne są regularne badania diagnostyczne. „Głównym celem było ustanowienie dnia popularyzującego znaczenie podstawowych badań diagnostycznych” – powiedziała Elżbieta Puacz. „Każdego roku wybierzemy problem zdrowotny, stanowiący szczególnie istotne społecznie zagrożenie. W tym roku jest to cukrzyca, dlatego oprócz morfologii zbadamy poziom glukozy”.

