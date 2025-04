Fot. Fotolia

Obchody Memorial AIDS Day w Warszawie

Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS (Memorial AIDS Day 2014), 18 maja, od 16.00 do 20.00, na placu przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie (tzw. „patelnia”) odbędzie się uliczny happening edukacyjno-profilaktyczny dotyczący HIV. Wydarzenie organizuje Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy przy wsparciu firmy Gilead Sciences.

Ponadto w sobotę 17 i niedzielę 18 maja od godziny 10.00 do 18.00 będzie działał prowadzony przez Fundację Edukacji Społecznej punkt kontrolno-diagnostyczny przy ul. Nowogrodzkiej 82 wejście B. Dostępne tam będą tzw. szybkie testy na HIV, które umożliwiają odebranie wyniku już po 30 minutach.

Happening polegać będzie na prezentacji patchworku symbolizującego naszą pamięć o osobach zmarłych na AIDS. Patchwork ułożony jest ze stu zdjęć zebranych w ramach internetowej akcji www.100zdjec.pl. Istotnym elementem akcji będzie – jak i w ubiegłym roku – bezpłatne rozdawanie prezerwatyw przymocowanych taśmą magnetyczną do tablicy z adresem edukacyjnej strony www.leczhiv.pl. Prezerwatywy przykryją początkowo napis, który będzie odsłaniał się w miarę zdejmowania ich z tablicy przez przechodniów. Dodatkowym elementem akcji będzie rozdawanie ulotek edukacyjno-profilaktycznych.

Liczba osób zakażonych w Polsce HIV rośnie. Przerażający jest fakt, że najwięcej nowych zakażeń odnotowuje się w grupie wiekowej poniżej 30 roku życia. Wynika to z większej niż kiedyś tendencji młodych ludzi do podejmowania ryzykownych zachowań, obniżenia wieku inicjacji seksualnej lub zwykłej nieświadomości.

"Dlatego w czasie obchodów Dnia Pamięci o Osobach Zmarłych na AIDS chcemy położyć szczególny nacisk na profilaktykę i edukację, jak również zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy na smutne konsekwencje ryzykownych zachowań” – powiedział Robert Łukasik, prezes Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy.

„Cieszę się, że już drugi rok z rzędu mogliśmy przyczynić się do organizacji tego ważnego wydarzenia w Warszawie. Gilead Sciences, jako odpowiedzialna firma farmaceutyczna angażuje się w kampanie edukacyjne w obszarze HIV/AIDS na całym świecie. Wierzę, że działania te przyczynią się do ograniczenia epidemii HIV” – powiedział Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences Poland.

Międzynarodowy Dzień Pamięci i Mobilizacji w Walce z AIDS odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja. Jest jedną z największych kampanii zwiększania świadomości o HIV/AIDS na świecie. W 2014 roku obchody odbędą się w 115 krajach, a wolontariusze dotrą do dziesiątków tysięcy ludzi. Memorial AIDS Day po raz pierwszy obchodzono w 1983 w USA, w czasie gdy mało jeszcze wiadomo było na temat HIV. Od tego czasu, według statystyk, około 33 milionów ludzi zmarło z powodu AIDS. Z HIV żyje dziś około 35 milionów osób.

Źródło: Materiały prasowe Pozytywni w Tęczy/ bj

