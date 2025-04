Fot. Fotolia

Rodzice, którzy w dniach 28 maja – 3 czerwca 2014, zadzwonią do Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL (tel. 0-22 355 24 24) i zapiszą się na wizytę do lekarza pediatry, otrzymają darmową konsultację lekarską.

Oferta dotyczy zarówno wizyty w Poradni Dzieci Zdrowych, jak i w Poradni Dzieci Chorych.

Wizyta lekarska może obejmować zarówno poradę lekarską w przypadku problemu zdrowotnego, bilans, kwalifikację do szczepienia, jak i np. wypełnienie zgłoszenia dziecka na obóz lub kolonię.

Nowopowstałe Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL to placówka medyczna w Miasteczku Wilanów, dedykowana w całości wyłącznie dzieciom i młodzieży.

Więcej informacji na stronie: www.medintel.com.pl

Źródło: Materiały prasowe

