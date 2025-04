Jeśli ktokolwiek chciałby się zorientować, który to tom opowiadań o wróżce Felicji, to nie ma najmniejszych szans. Dla mnie bomba, bo doskonale można się bawić biorąc do ręki jakikolwiek tomik, a całą serię przeczytać w dowolnej kolejności. Pomaga to uniknąć jeszcze jednego problemu – czekania na moment, w którym kolejna część serii będzie dostępna, np. w bibliotece.

Nie tylko chłopcy śledzą sensacje

Opowiadania o wróżce Felicji, autorstwa Emmy Tomson, są zdecydowanie literaturą dziewczęcą. W całym miasteczku wróżek nie spotkacie ani jednego osobnika płci męskiej – żadnych mężczyzn ani chłopców. Zostawię jednak implikacje tego faktu.

Powiem tak: jeśli jesteś na wakacjach, a jesteś kilkuletnią dziewczynką, albo jesteście rodzicami takowej, książka ta jest idealnym elementem wypełniającym czas pomiędzy kąpielami słonecznymi, pieszymi wycieczkami a obiadem i innymi posiłkami.

W redakcji

W tym tomie wróżka Felicja i jej przyjaciółki zmierzą się z blaskami i cieniami pracy w redakcji nowej gazetki szkolnej. Pomysł na powstanie gazetki spodobał się wszystkim i od razu - wiadomo, media są intrygujące zawsze i wszędzie, nawet w świecie wróżek. I każda z wróżek zamarzyła o tym, aby zostać redaktorkę, ale… warunkiem jest napisanie rewelacyjnego artykułu. Co wcale nie jest takie proste. I tu zaczynają się pierwsze schody.

O czym pisać? Najlepiej, żeby temat był ważny dla wszystkich uczniów i mieszkańców miasteczka, a jednocześnie by był ciekawy. To się rozumie samo przez się. Niestety z konkretami bywa trudniej. Czy nasze wróżki poradzą sobie z tym zadaniem? A jeśli nawet zostaną redaktorkami pisma, to czy będą umiały sobie poradzić z całą odpowiedzialnością, jaka spoczywa na redaktorach prasowych? Same się przekonajcie.

