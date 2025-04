Z fizjologicznego punktu widzenia dziewczyna pozostaje dziewicą do momentu przerwania jej błony dziewiczej, znajdującej się w przedsionku pochwy. Podczas pierwszego stosunku członek partnera rozrywa elastyczną błonę, co może czasem powodować ból lub krwawienie. Zdarza się jednak, że dziewczyna, która nie doświadczyła inicjacji seksualnej pozbawiona jest atrybutu dziewicy. Do rozerwania błony może dojść podczas intensywnego uprawiania sportu, używania nieodpowiednich tamponów czy masturbacji.

