Palenie papierosów jest co roku przyczyną przedwczesnej śmierci 5 milionów dorosłych osób na całym świecie. Obecnie nie ma podstaw by palenie postrzegać w kategoriach „nieszkodliwego nałogu”, który daje ukojenie i relaks. Jest to poważna przewlekła choroba prowadząca do takich konsekwencji jak nadciśnienie, zawał serca, choroby układu oddechowego czy rakotwórcze zmiany komórkowe. Co roku, w trzeci czwartek listopada, zarówno w Polsce jak i na całym świecie organizacje pozarządowe, instytucje państwowe oraz media jednoczą się w budowaniu świadomości palaczy na temat tragicznych skutków palenia tytoniu.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest w Polsce od 1991 r. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat.

W tym samym dniu obchodzony jest także Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Celem obchodów jest zwiększenie świadomości na temat POChP i poprawy opieki nad pacjentami. WHO oszacowało w 2007 roku, że choroba ta dotyka 210 milionów ludzi, a do 2030 roku POChP będzie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Głównymi czynnikami ryzyka tej choroby jest palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, w pomieszczeniach jak i na ulicy, jak również działanie pyłu i substancji chemicznych w miejscu pracy.

W Polsce od lat prowadzone są także długofalowe działania edukacyjne mające na celu budowanie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu dymu papierosowego na organizm oraz zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem. Jedną z takich akcji jest zainaugurowana 31 maja, podczas Światowego Dnia bez Papierosa, kampania „Koniec z papierosem”. Komunikacja kampanii oparta jest o serię reklam fikcyjnych powieści kryminalnych, gdzie rolę zabójcy odgrywa papieros. W ten sposób powstały plakaty kampanii, które niczym bestsellerowe kryminały w „Serii z dymkiem”, opowiadają tragiczne historie ofiar papierosa tj. „Dzienniki seryjnego zabójcy”, „Proso w serce” czy „Do utraty tchu”. W ramach kampanii powstał także 30 sekundowy spot radiowy będący jej integralną częścią.

Akcja ta ma na celu w niestandardowy sposób dotrzeć do świadomości palaczy w miejscach, gdzie najmniej się tego spodziewają – w bibliotekach, popularnych księgarniach oraz palarniach. W ramach zachęty do skutecznego wyleczenia się z nałogu palenia papierosów w wyznaczonych miejscach będą prowadzone działania edukacyjne.

Każdy palący może zmienić zakończenie czarnej serii. Tak jak w przypadku innych uzależnień, pierwszym krokiem do zerwania z nałogiem jest podjęcie świadomej i wcześniej zaplanowanej decyzji o odstawieniu substancji uzależniającej. Każdy, kto kiedykolwiek próbował rzucić palenie, wie, że nie jest to łatwe zadanie i czasami wymaga wielu prób. Dlatego organizatorzy kampanii zadbali o odpowiednie wsparcie dla osób chętnych pożegnać się z nałogiem i stworzyli 12-tygodniowy program motywacyjny, który pozwoli przygotować się do walki z chorobą i pomoże w samym procesie leczenia. Skończ z paleniem i zmień zakończenie na koniecpapierosa.pl

W ramach kampanii organizatorzy akcji zachęcają także do skorzystania z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym i konsultacji ze specjalistą leczenia uzależnień pod specjalnym numerem infolinii 801-108-108 lub 22 211 80 15.

