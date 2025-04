Trzy ofiary śmiertelne – kobiety w wieku 80 i 24, 80 zakażeń potwierdzonych oraz 350 niepotwierdzonych to efekt działania niebezpiecznego szczepu bakterii Escherichia coli (EHEC) w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Niemczech.

E coli to bakteria występująca w przewodzie pokarmowym. Może być przeniesiona poprzez zakażoną żywność, wodę bądź odchody zwierzęce. Zakażenie bakterią E coli objawia się biegunką i krwotocznym zapaleniem jelita grubego, naraża na wystąpienie zespołu hemolityczno-mocznicowego i ostrą niewydolność nerek. W konsekwencji może prowadzić do wystąpienia drgawek, udaru i śpiączki.

Mimo że źródło wybuchu zakażenia jest nieznane, podejrzewa się zakażenie pokarmowe poprzez sałatkę warzywną. Próbki trafiły do laboratorium w Hamburgu. Naukowcy przygotowują się na większą ilość przypadków śmiertelnych.

Epidemiolog Werner Wunderle powiedział, że nietypowe dla EHEC są zakażenia występujące głównie u młodych kobiet. „Zazwyczaj ta bakteria atakuje dzieci i młodzież.” Agencja Reuters sugeruje, że bakteria mogła zostać przeniesiona przez product żywnościowy, kupowany głównie przez kobiety, np. pakowaną sałatkę.

Źródło: BBC, 25.05.2011 /am

