Wcześniejsze badania wykazały, że osoby stosujące ecstasy rozwijają istotne zaburzenia pamięci. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy obserwowane objawy znajdują swoje odzwierciedlenie w zmianach w budowie mózgu. By to sprawdzić, zbadano przy pomocy rezonansu magnetycznego mózgi 10 młodych mężczyzn, którzy stosowali przez dłuższy czas MDMA oraz 7 osób bez historii stosowania tego środka psychoaktywnego. Szczególna uwagę zwrócono na rejon mózgu, zwany hipokampem, odpowiadający za tzw. pamięć długotrwałą.

Osoby uczestniczące w badaniu nie przyjmowały żadnych narkotyków przez 2 miesiące, jednak w przeciągu ostatnich 6 lat stosowały ecstasy średnio 281 razy. W badaniu rezonansem magnetycznym uwidoczniono zmniejszenie rozmiarów hipokampa, średnio o 10,5%. O prawie 5% spadła także ilość substancji szarej w tym obszarze.

„Wszystkie dane stanowią wstępne dowody sugerujące, że stosowanie ecstasy może wiązać się z uszkodzeniami obszaru hipokampa.” - podsumowują autorzy pracy. Warto powiedzieć, że zmiany zaobserwowane przez naukowców u osób przyjmujących ecstasy do złudzenia przypominają zaburzenia występujące u osób z chorobą Alzheimera. Nie zgadza się jedynie wiek chorych.

Zobacz też: Zanim spróbujesz - narkotyki a zdrowie

Źródło: Science Daily/ kp

Reklama