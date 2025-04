Program eduBudzik jest wielopłaszczyznowym projektem, który swoim zasięgiem obejmuje całe środowisko ucznia, czyli szkołę i dom. Jego działania skierowane są zarówno do rodziców, jak i nauczycieli. Pomysłodawcą programu jest wydawnictwo Nowa Era, które przeanalizowało bariery i potrzeby edukacyjne uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych. Wyniki badań pokazują, że zarówno w szkole, jak i w domu, dzieci napotykają na wiele czynników, które mogą wzmocnić lub osłabić ich naturalną chęć rozwoju i poznawania świata.

W ramach programu organizowane będą liczne liczne warsztaty, szkolenia, spotkania z psychologami i coachami. Podczas tych zajęć rodzice i nauczyciele będą mogli zdobyć cenne wskazówki: jak odkrywać, motywować i wspierać młode talenty. Działania mają charakter lokalny i ogólnopolski.

Program rozpoczął się we wrześniu od działań skierowanych do dzieci, którym zaproponowano udział w ekspedycjach naukowych. Do końca listopada 2013 roku ze szkół z 7 województw wyruszy 11 dwudniowych ekspedycji naukowych do Warszawy i Krakowa. Prawie 600 małym badaczom z 17 szkół będzie towarzyszyło 40 nauczycieli i 30 wolontariuszy Nowej Ery.

Program ekspedycji naukowych został tak skonstruowany, aby pobudzić i „nakręcić” uczniów do intelektualnego działania. Dzieci odwiedzają Centrum Nauki Kopernik, biorą udział w lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Na nieszablonowych zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Dzieci zastanawiają się na przykład, czy dinozaury mogły żuć gumę i dlaczego jabłko spadło Newtonowi na głowę? Dowiedzą się, dlaczego gwizdek gwiżdże, a mydło myje. Przestudiują budowę DNA, sposoby działania leków oraz historię powstawania oceanów i kontynentów.

Partnerami Nowej Ery w organizowaniu ekspedycji naukowych eduBudzik są: Stowarzyszenie Navegadores, współpracująca z polskim MSZ organizacja pomocowa non-profit, oraz Uniwersytet Dzieci, czyli największy w Polsce dziecięcy uniwersytet, który został objęty patronatem przez wiele prestiżowych uczelni wyższych. Głównym ekspertem merytorycznym programu jest psycholog Anna Resler-Maj. Program eduBudzik wspiera zespół psychologów, psychoterapeutów oraz coachów z białostockiej Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra, którzy zapewniają pomoc merytoryczną rodzicom i nauczycielom.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://edubudzik.pl/.

