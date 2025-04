Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie staje się coraz trudniejsza. Jest to spowodowane zwiększającym się zagrożeniem nowymi i powracającymi zakażeniami, a także chorobami zakaźnymi, przeciw którym nie ma skutecznych leków ani szczepionek. Problem ten nie dotyczy jedynie Polski. Jest on wyzwaniem dla ochrony zdrowia na całym świecie.

Kogo dotykają zakażenia?



Jak się okazuje, konsekwencje wynikające z niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych to duży problem nie tylko dla pacjentów i personelu medycznego, ale także dla całych placówek medycznych. W ostatnich latach zauważyć można wyraźną tendencję wzrostową pozwów sądowych kierowanych przeciwko placówkom ochrony zdrowia dotyczących ujemnych skutków związanych z leczeniem.

Edukacja



Dążenie do ograniczenia liczby zakażeń należy do podstawowych, etycznych i profesjonalnych obowiązków oraz zadań kierownictwa i personelu zakładów opieki zdrowotnej. Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych to, oprócz oczywistej poprawy sytuacji chorych i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego, także obniżenie kosztów leczenia w systemie ochrony zdrowia. Badania

Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dowiodły, że obniżenie częstości zakażeń szpitalnych o 1% może skutkować zmniejszeniem kosztów leczenia aż o ok. 7-10%.

Dlatego należy dbać o warunki higieniczne panujące w szpitalu. Tylko prawidłowo prowadzona edukacja i uświadamianie społeczeństwa i personelu medycznego na temat sposobów zachowania higieny i kontroli zakażeń może umożliwić zwalczanie zakażeń szpitalnych i kontrolę nad nimi.

