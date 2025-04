Czy każdy z nas ma podwójną naturę? Czasem chcemy być kimś innym niż jesteśmy i wszelkimi sposobami próbujemy udowodnić otoczeniu, że stać nas na więcej. Nie rozumiemy, że każda ludzka osobowość składa się zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych cech. Nikt nie jest w pełni dobry ani całkowicie zły.

W książce „Efekt cienia” troje autorów – Deepak Chopra, Debbie Ford i Marianne Williamson – starają się z trzech różnych punktów widzenia wytłumaczyć, czym jest cień wewnątrz nas, skąd się bierze, jak funkcjonuje i co możemy zrobić, aby wykorzystać go w swoim życiu, nie dając mu sobą rządzić. Pozwalają więc zapoznać się z mroczną stroną naszego istnienia i ją oswoić.

Autorzy podzielili książkę na trzy części. Każdy z nich skupia się w swoim rozdziale na odmiennych aspektach efektu cienia: Deepak Chopra zagłębia się w podwójną naturę człowieka i wyjaśnia jej przyczyny, Debbie Ford sprawdza, skąd bierze się cień w naszym życiu, a Marianne Williamson uczy jak znaleźć równowagę pomiędzy cieniem a duszą.

Zaletą książki jest prosty język, którym posługują się jej autorzy: pełen zwrotów do czytelnika, objaśnień i wyliczeń. Na końcu „Efektu cienia” znajdziemy dodatkowo test, dzięki któremu możemy dowiedzieć się, na ile ta mroczna strona osobowości wpływa na nasze zachowanie i działania oraz czy jesteśmy w stanie ją kontrolować.

Najważniejszym krokiem, jaki, zdaniem autorów, musimy wykonać, aby żyć w zgodzie ze sobą, jest po prostu zaakceptowanie tego istniejącego w nas cienia. Życie wśród pozorów i udawania, że świat i człowiek składają się tylko z jasnych stron, przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego – pozwoli, by mrok ogarniał nas coraz bardziej. Warto więc dowiedzieć się więcej o tym, jak ujawnia się ciemna strona duszy i w jaki sposób można się do niej przybliżyć, a "Efekt cienia" na pewno nam w tym pomoże.

Książka jest interesująca i zawiera dużo ciekawych przykładów zaczerpniętych z codzienności. Stanowi ciekawą lekturę dla osób, które lubią czytać o tym, co nieoczywiste, interesują się sferą duchową człowieka i chcą stać się silniejsi w codziennym życiu.

