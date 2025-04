Czy wymagane są szczepienia?

Aby przekroczyć granicę Egiptu nie są wymagane świadectwa szczepień. Mimo to specjaliści z zakresu medycyny podróży zalecają przed wyprawą do tego kraju wykonanie szczepień przeciwko żółtaczce typu A i B, tężcowi oraz durowi brzusznemu.

Zarówno szczepienia jak i przyjmowanie profilaktycznie leków przeciwmalarycznych są szczególnie istotne dla osób, które planują spędzić w Egipcie dłuższy okres czasu.

Uwaga na pokarmy

Tak jak w wielu innych krajach Afryki i tu powinno stosować się odpowiednie zasady dotyczące żywności oraz napojów:

Reklama

Nie należy spożywać jedzenia sprzedawanego na ulicy ani spożywać produktów niepasteryzowanych,

Najlepszą wodą do spożycia jest woda butelkowana,

Unikajmy kostek lodu w napojach i drinkach, gdyż są one najczęściej zrobione z wody z kranu, która w tym rejonie świata nie jest dla europejczyków bezpieczna,

Pamiętajmy o dokładnym myciu warzyw i owoców. Najbezpieczniej jest spożywać właściwie tylko te owoce, które dają się obierać ze skórki jak banany, pomarańcze czy melony,

Podstawą higieny powinno być jak najczęstsze mycie rąk.

Reklama

Polecamy: Gdzie można się zaszczepić?

Aby ustrzec się przed poszukiwaniem leków na miejscu, warto do bagażu zapakować środki przeciw biegunce, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, opatrunkowe oraz substancje odstraszające komary. Jeśli jednak zapomnimy, nie martwmy się. Środki z egipskich aptek są szeroko dostępne i równie skuteczne.

Egipskie słońce

Narażenie na promieniowanie słoneczne jest w Egipcie niezmiernie duże. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie nakrycie głowy, dobre okulary przeciwsłoneczne oraz kremy z filtrem minimum UV 15-20. Kremy z filtrami należy często nakładać na skórę, gdyż większość z nich po 2 godzinach traci swoją skuteczność.

Jest to szczególnie ważne dla osób o wrażliwej skórze, jasnej karnacji, rudych bądź blond włosach. To oni najczęściej ulegają poparzeniom słonecznym. Niestety powtarzane poparzenia zwiększają ryzyko nowotworu skóry.

Polecamy: Biegunka u podróżnych

Pamiętajmy, aby przed wylotem dokładnie dowiedzieć się w biurze turystycznym o możliwości kontaktu z lekarzem na miejscu w razie zachorowania. Najczęściej w kurortach jest całodobowa możliwość uzyskania pomocy lekarskiej, za dodatkową opłatą.