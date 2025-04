Ekologiczne wkładki i podpaski wielokrotnego użytku – zobacz zdjęcia!

Chcesz dbać o środowisko naturalne. Teraz możesz robić to również podczas miesiączki. Zastanawiasz się jak? Co sądzisz o podpaskach wielokrotnego użytku? Są one w 100% naturalne i w odróżnieniu od jednorazówek nie zanieczyszczają środowiska folią.