Już w najbliższą sobotę 8 czerwca Restauracja i Klubokawiarnia Kura Domowa, portal ZwalczNude.pl oraz Partnerzy organizują wyjątkowy „Eko Piknik Wawerski”. Przygotowane wydarzenie ma zachęcić mieszkańców Warszawy, aby żyć ekologicznie. Na terenie zielonej dzielnicy Wawer przy ulicy Zwoleńskiej 81 zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

– Piknik rozpocznie się o godzinie 12:00 rodzinną rowerową wycieczką z przewodnikiem. Każdy, kto chciałby poznać nietuzinkowe pomniki przyrody, powinien wstawić się już o 11:45 – zachęca Anna Naszewska, współorganizatorka wydarzenia i właścicielka restauracji Kura Domowa. – Zorganizowaliśmy wydarzenie, które jest doskonałą okazją nie tylko do zapoznania się z tematem ekologii, ale i do rodzinnego spędzenia czasu. Zapowiada się świetna zabawa, na pewno warto przyjść!

Dla dzieci przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy, takie jak: warsztaty plastyczno-teatralne, zajęcia z zumby, w których mogą uczestniczyć również dorośli, kącik małego instruktora z możliwością zbudowania własnego robota czy warsztaty z recyklingu. Dorośli będą mogli skosztować win ekologicznych podczas degustacji, zaopatrzyć się w ekologiczną żywność lub wypocząć podczas grillowania. Dodatkowo każdy, kto przyniesie ze sobą makulaturę lub zużyte baterie, otrzyma w zamian piękną roślinkę.

Ideą przyświecającą imprezie jest zachęcenie wszystkich pokoleń do zapoznania się z tematem ekologii i zdrowej żywności, a także dbałości o naszą planetę. Organizowane wydarzenie to prawdziwe rodzinne święto, pozwalające spędzić wspólnie i aktywnie czas.

Plan Pikniku:

12:00 – Wyjazd sprzed Kury Domowej rodzinnej wycieczki rowerowej z przewodnikiem. Wycieczka odbędzie się do pobliskich lasów wawerskich. Będziemy zwiedzać pomniki przyrody. Specjalnie dla nas zostaną zamknięte dla samochodów ulice Wawra (na trasie przejazdu). Zbiórka uczestników o 11:45. Powrót pod Kurę Domową około godz. 14:00. Uczestnicy wycieczki rowerowej będą brać udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami!

14:00 – 17:00 – zbiórka makulatury i baterii. Każdy, kto tego dnia przyniesie makulaturę i baterie, dostanie od nas żywą roślinę.

14:00 – 18:00 – stoisko z żywnością ekologiczną.

14:30 – zumba rodzinna – pokazy i zajęcia dla całych rodzin; Zumbę poprowadzi Ksenia z Activ Club; Zumbę poprzedzi występ zespołu tanecznego dziewczynek ze Szkoły nr 138 w Wawrze.

od 15:30 – degustacja win BIO; będzie można także zakupić dobre trunki po atrakcyjnych cenach.

15:00 – 18:00 – stoisko z warsztatami z robotyki dla dzieci.

15:30 – 16:30 – warsztaty z recyklingu dla dzieci, prowadzi Agata Życzkowska, aktorka, producent, instruktor teatralny i animator kultury. Warsztaty organizuje Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, której prezesem jest Agata. Warsztaty są za symboliczną kwotę 5zł!

16:30 – 17:30 – darmowe konsultacje ze specjalistami: logopeda, pediatra chirurg dziecięcy, pediatra pulmonolog. Każdy rodzic tego dnia będzie mógł całkowicie za darmo poznać odpowiedzi na nurtujące pytania!

Szczegółowe informacje oraz harmonogram można znaleźć tutaj: http://www.zwalcznude.pl/eko-piknik-wawerski oraz na https://www.facebook.com/KuraDomowaWawer/events.

Źródło: materiały prasowe Innovation PR/mn