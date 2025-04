Formuła olejku przeciw rozstępom została specjalnie dobrana, aby gwarantować:

naturalność - formuła złożona w 99% ze składników pochodzenia naturalnego łączy

3 olejki roślinne o działaniu odżywczym.

a. zapobieganie pojawiania sięnowych rozstępów - olejek z wiesiołka & olejek z krokosza, źródło kwasów omega 6, które wzmacniają ochronną barierę hydrolipidową skóry, gwarantując jej elastyczność i odpowiednie nawilżenie.

b. redukcja widoczności świeżych rozstępom - olejek z lnicznika, bogaty w kwasy omega 3, w tym kwas linolenowy, który odgrywa ważną rolę we wzmacnianiu skóry i stymuluje syntezę kolagenu.

Bezpieczna formuła dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Podczas karmienia piersią naturalny zapach mamy, zwłaszcza feromony uwalniane przez sutki, pomaga dziecku odnaleźć drogę do piersi. wyczuwa go jedynie dziecko, a wszelkie obce zapachy powodują, że czuje się zagubione i zakłócają karmienie. Położne twierdzą jednogłośnie, że wszelkie perfumowane kosmetyki przeszkadzają w karmieniu piersią. młode mamy mogą stosować olejek elancyl tuż po porodzie, nie zwlekając z odpowiednią pielęgnacją nowopowstałych rozstępów.

Masaż to tradycyjny zabieg pielęgnacyjny, doskonały dla skóry i dobrego samopoczucia. masowanie brzucha w czasie ciąży to także wspaniały moment na nawiązanie kontaktu z dzieckiem i poczucie tej niezwykłej więzi. Delikatny olejek jest łatwy do stosowania i szybko się wchłania, pozostawiając skórę aksamitną w dotyku. Masaż z jego użyciem przynosi komfort i uczucie miękkiej skóry.

Olejek przeciw rozstępomstymuluje syntezę włókien kolagenu i elastyny, zwiększając jędrność i elastyczność skóry. Łagodzi stan zapalny naskórka i przyczynia się do redukcji nowych rozstępów.

Stosowanie: używać 1-2 razy dziennie na obszarach dotkniętych problemem (piersi, biodra, pośladki, uda). olejek szybko się wchłania i nie pozostawia tłustych śladów na ubraniach.