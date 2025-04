Jak działa elektroniczny papieros

Najprościej mówiąc elektroniczny papieros służy do podawania nikotyny metodą inhalacji. Ustnik, nazywany również kartridżem, zawiera wymienny wkład wypełniony „e-liquidem”, czyli płynem zawierającym nikotynę, glikol propylenowy (organiczny związek chemiczny, nie jest substancją toksyczną), glicerynę oraz dodatkowo substancje smakowe i aromatyczne. Użytkownik „zaciągając się” uruchamia wewnątrz e-papierosa cały złożony mechanizm. Jednym z głównych elementów budowy elektronicznego papierosa jest tzw. atomizer, który wprowadza kropelki wspomnianego wcześniej płynu do przepływającego powietrza. Następuje to w wyniku podgrzania płynu do temperatury 150-180 stopni Celsjusza. Wytwarza się wówczas para, która jest inhalowana przez użytkownika. Efekt dymu tytoniowego uzyskujemy dzięki działaniu glikolu propylenowego i gliceryny.

Elektroniczny papieros to urządzenie wielokrotnego użytku. Podczas codziennego korzystania wymaga więc doładowywania baterii oraz uzupełniania e-liquidu.

Zalety i wady e-papierosa

Opinie na temat elektronicznego papierosa są różne. Do głównych zalet zalicza się oczywiście fakt, że e-papieros może zupełnie zastąpić normalnego papierosa, dzięki czemu unikamy wdychania setek szkodliwych składników. Zwolennicy papierosa XXI wieku chwalą sobie także lepsze samopoczucie i polepszenie kondycji, świeży oddech, możliwość palenia w miejscach publicznych oraz oszczędności. Ciągle pojawiają się jednak głosy negatywne. Naukowcy z University of California przeprowadzili szereg badań dotyczących e-papierosów i wykryli kilka wad projektowych oraz brak odpowiedniego oznakowania produktu. Wątpliwości wzbudziła również kontrola jakości i kwestia wpływu elektronicznych papierosów na nasze zdrowie. Wstępne wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wady wynikające z niedopracowania produktu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Czy opłaca się wybrać e-papieros?

Jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z nałogiem, to wybierając elektronicznego papierosa z pewnością przynajmniej zaoszczędzimy. Co prawda na początku należy zainwestować znaczną sumę pieniędzy – nawet około 200 złotych, ale i tak przy dłuższym rozliczeniu wyjedziemy na plus. Przyjmując, że palimy paczkę papierosów dziennie, miesięcznie wydajemy nawet około 300 złotych. Wybierając e-papierosa, mniej więcej tę samą kwotę wydamy w ciągu trzech miesięcy.

Teoretycznie palenie e-papierosa jest zdrowsze, w praktyce jednak wciąż nie ma danych, które potwierdziłby tę tezę w 100%.

