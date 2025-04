Elektrostymulacja polega na wzmacnianiu mięśni odpowiadających za prawidłową pracę pęcherza moczowego, czyli mięśni dna miednicy, poprzez ich ćwiczenie wywołane działaniem niskonapięciowego prądu elektrycznego o odpowiedniej intensywności. Prądy wywołują skurcze mięśni, tak jak przy celowych ćwiczeniach, zatem mięśnie wzmacniają się.

Kobiety często mają problem z samodzielnym ćwiczeniem mięśni dna miednicy; nie potrafią ich poprawnie zlokalizować, mają problemy z systematycznością ćwiczeń. Przy elektrostymulacji te zagrożenia nie istnieją – pobudzane do pracy są właściwe mięśnie, a odpowiednia długość czasu trwania programu rehabilitacyjnego zapewnia skuteczność na długo.

Od czego zależy skuteczność terapii poprzez elektrostymulację mięśni dna miednicy?

Skuteczność terapii zależy od stadium zaawansowania problemu nietrzymania moczu, a także od częstotliwości i systematyczności prowadzenia terapii. Najlepsze efekty daje terapia prowadzona dwa razy dziennie, trwająca od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zgodnie ze wskazaniami urządzenia.

Czy przed przystąpieniem z korzystania z elektrostymulatora wymagane jest specjalne przygotowanie lub badania?

W każdym przypadku podejrzenia wystąpienia objawów schorzenia zaleca się konsultację z lekarzem specjalistą. Jeżeli lekarz zalecił terapię poprzez elektrostymulację mięśni dna miednicy, można przystąpić do korzystania z urządzenia, jednak uprzednio należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Elektrostymulacja może być również stosowana jako forma rehabilitacji. Przed jej rozpoczęciem należy skonsultować się z lekarzem lub – jeśli jest to niemożliwe – spróbować przeprowadzić autodiagnozę i sprawdzić, jaka forma nietrzymania moczu u nas występuje.

Rozróżniamy trzy formy nietrzymania moczu:

wysiłkowe nietrzymanie moczu (np. podczas uprawiania sportu, sprzątania, podnoszenia ciężkich przedmiotów),

(np. podczas uprawiania sportu, sprzątania, podnoszenia ciężkich przedmiotów), naglące (tzw. parciowe) nietrzymanie moczu (m.in. natychmiastowa potrzeba oddania moczu, brak kontroli nad potrzebą oddania moczu, wielokrotne oddawanie moczu w ciągu doby),

(m.in. natychmiastowa potrzeba oddania moczu, brak kontroli nad potrzebą oddania moczu, wielokrotne oddawanie moczu w ciągu doby), mieszane nietrzymanie moczu – nietrzymanie moczu z obu powyższych przyczyn.

Kiedy i ile razy należy poddać się terapii, aby były efekty?

Zgodnie z zaleceniami lekarzy, terapia urządzeniami elektrostymulującymi powinna być wykonywana regularnie przynajmniej raz dziennie. Pierwsze efekty są zauważalne już po około miesiącu wykonywania sesji. Terapię należy prowadzić dalej przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Osoby, u których występują objawy nietrzymania moczu powinny prowadzić terapię regularnie, w powtarzających się kwartalnych cyklach, tak aby mięśnie odpowiadające za pracę pęcherza moczowego były w dobrej kondycji.

Czy stosowanie urządzenia wymaga specjalistycznej wiedzy na temat elektrostymulacji?

Do stosowania elektrostymulatorów nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza. Konieczne jest natomiast zapoznanie się z instrukcją obsługi i jej bezwzględne przestrzeganie.

Czy elektrostymulatory to urządzenia bezpieczne?

Elektrostymulatory to urządzenia niskonapięciowe (zasilane baterią 9V) o regulowanej intensywności działania. Przy każdym przerwaniu obwodu urządzenie wraca do zerowej intensywności, przez co nie ma możliwości przypadkowego przepływu prądu przez organizm użytkownika. Przed zastosowaniem należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi, zwłaszcza części dotyczącej przeciwwskazań.

Incydenty związane z nietrzymaniem moczu mogą ustąpić jeżeli podejmie się właściwą terapię. Warto wiedzieć, że przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego lub operacyjnego, w każdym przypadku powinno się podjąć rehabilitację ukierunkowaną na wzmocnienie mięśni dna miednicy.

Źródło: www.ntm24.pl