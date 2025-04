Naukowcy obserwowali zmiany, jakie zachodzą w mózgu w okresie dojrzewania oraz po udarze. Badacze śledzili aktywność mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. W badaniu brali udział poudarowi pacjenci, którzy musieli na nowo nauczyć się utraconych czynności motorycznych. Celem badania było sprawdzenie hipotezy, czy inwazyjna stymulacja elektryczna mózgu może usprawnić ich rehabilitację.

W trakcie badania naukowcy odkryli, że ten sam sposób stymulacji mózgu przyśpiesza proces uczenia u zdrowych osób. Podczas eksperymentu uczestnicy mieli zapamiętać sekwencję przycisków, podobnych do klawiszy fortepianu. Po 10 minutach przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (TDCS), uczestnicy wykazali się znaczącą poprawą efektywności uczenia, w porównaniu do tych uczestników, którzy stanowili grupę kontrolną.

Badanie obrazuje, że elektryczna stymulacja obszarów mózgu odpowiedzialnych za zdolności motoryczne pozwala na szybsze opanowanie tych umiejętności. Badacze mają nadzieję, że ten sam efekt będzie miał miejsce, przy stymulacji innych obszarów mózgu, zwiększając skuteczność zapamiętywania. Badacze uważają również, że TDCS mogłaby zostać wykorzystana, jako uzupełnienie rehabilitacji osób po udarze, przyspieszając opanowanie utraconych czynności motorycznych. Naukowcy dostrzegają też potencjalne zastosowanie techniki w treningu sportowców. O ile wątpliwości etyczne może budzić zastosowanie TDCS do poprawy procesu uczenia się, bądź wzmocnienia treningu sportowców, o tyle zastosowanie metody u poudarowych pacjentów, może oznaczać odzyskanie zdolności chodu bądź mowy.

MedicalXpress / kp

