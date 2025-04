Słyszałam o nowej metodzie leczenia mięśniaków macicy, embolizacji. Na czym ona polega i czy jest refundowana?

Porada ginekologa:

Metoda embolizacji polega na zamykaniu naczyń doprowadzających krew do mięśniaków (przez cewnik podaje się specjalną substancję do tętnic macicznych). Zabieg ten sprawia, że mięśniaki przestają być „odżywiane” i powoduje ich martwicę, zmniejszenie się, a nawet zanik. Wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym, a procedura trwa ok. 40 min. Mięśniaki zlikwidowane w ten sposób najczęściej nie odrastają. Mogą jednak pojawić się nowe. Zależy to od tego, w jakim wieku jest kobieta, u której przeprowadzono zabieg oraz od ilości mięśniaków, które pojawiły się dotychczas. Im jest ich mniej i im starsza pacjentka, tym większa szansa na całkowite wyleczenie. Embolizacja jest zwykle odpłatna, ale niektóre ośrodki wykonują ją w ramach umowy z NFZ. Informacje są podane na stronie internetowej Funduszu.