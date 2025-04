Embolizacja naczyń jest to zamknięcie naczynia specjalnymi środkami. Wykorzystuje się ją w celu odcięcia tkanki od unaczynienia, na przykład w guzach nowotworowych. Znajduje zastosowanie w leczeniu wad naczyniowych, zatrzymywania krwotoków czy zmian pourazowych.

Jak to wygląda?

Polega to na wprowadzeniu cewnika do patologicznego miejsca w naczyniu, na przykład tętniaka lub naczyniaka. Za pomocą tego cewnika podaje się substancje płynne, na przykład specjalne kleje, gąbki żelatynowe czy 95% alkohol etylowy, lub specjalne spirale czy balony. Materiał wykorzystywany do embolizacji ma duży wpływ na skuteczność i ewentualne powikłania zabiegu. Ocenia się, że skuteczność zabiegu wynosi około 80-90%. Jednym z powikłań jest przemieszczenie się wprowadzonego materiału wewnątrz tętnicy oraz uszkodzenie naczynia. Warto pamiętać, że środki stosowane w embolizacji są traktowane przez organizm człowieka jako ciało obce. Stąd organizm reaguje na jego obecność tak, jak na przykład na obecność bakterii czy wirusów. Pojawia się miejscowy wzrost temperatury i ból w miejscu zabiegu. Dolegliwości te powinny ustąpić po około 2-3 dniach. Jest to tak zwany zespół poembolizacyjny, który nie pozostawia trwałych następstw.

Kiedy stosuje się embolizację?

Embolizacja może być elementem większej operacji lub samodzielną metodą. Zabiegi te stosuje się głównie w leczeniu tętniaków, na przykład zlokalizowanych na tętnicach mózgowych, a także naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i innych wad układu naczyniowego. Są to patologie, które niosą wysokie ryzyko krwawienia, a wynaczyniona krew jest toksyczna dla tkanki mózgowej i powoduje nieodwracalne obniżenie jej funkcji.

Embolizacja ma też zastosowanie w leczeniu nowotworów. Wykonywana jest u pacjentów, którzy mają duże rozmiary guza i nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego. Ta metoda może być wykorzystana w nowotworach, które są silnie unaczynione. Pomimo że zabieg ten nie prowadzi do obumarcia całego guza i wyleczenia, to pozwala na zmniejszenie wymiarów guza, dolegliwości bólowych i ograniczenie liczby krwawień. Sprawia to, że nowotwór rośnie wolniej. Pozwala to na wydłużenie i polepszenie jakości życia takiego pacjenta. Czasem materiał wprowadzany do naczyń jest połączony z lekami przeciwnowotworowymi, na przykład cytostatykami.

