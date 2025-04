Emigracja w tropiki

Emigracja w poszukiwaniu pracy to zjawisko od wielu lat znane i obserwowane także wśród Polaków. Spośród blisko 10 milionów wyjazdów zagranicznych Polaków w 2012 r. aż 28% stanowiły podróże związane właśnie z pracą (dane wg Raportu Instytutu Turystyki – Turystyka zagraniczna w 2012 roku).

Czytając to zdanie większość z nas ma zapewne na myśli emigrację do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy krajów Skandynawii. Tymczasem Polacy coraz częściej decydują się na pracę w egzotycznych rejonach świata (ostatnio bardzo popularne stają się np. Brazylia, Tajwan, Indie). Sprzyja temu nie tylko rosnąca liczba ofert zatrudnienia z tych rejonów, ale także perspektywa pracy w nowym, atrakcyjnym środowisku – odmiennym kulturowo i klimatycznie. Niezależnie jednak od tego, czy szukamy pracy w tropikach, czy wybieramy się na jednorazową konferencję biznesową, warto zadbać o swoje zdrowie.

Popularne choroby tropikalne, czyli co grozi turyście?

Oryginalną destynacją pod względem szukania pracy okazały się ostatnio cztery zamorskie terytoria należące do Francji. Mowa o Gwadelupie, Martynice, Reunion i Gujanie Francuskiej. Ponieważ wszystkie należą do Unii Europejskiej, tamtejszy rynek pracy jest dla Polaków otwarty.

Ze względu na panujące tam warunki klimatyczne, oczywistym faktem jest, że ich gospodarka opiera się głównie na turystyce. Mimo licznych zalet te francuskie ekskolonie mają swoje minusy: silne burze tropikalne i huragany w porze deszczowej (mniej więcej od lipca do października) oraz… choroby tropikalne.

W ulotce „Szczepienia obowiązkowe i zalecane przed wyjazdem do różnych krajów świata” czytamy, że w tych konkretnych rejonach jesteśmy narażeni np. na błonicę, tężec, dur brzuszny, WZW typu A, WZW typu B, wściekliznę. Na Martynice dodatkowo zagrożenie stanowi cholera, a w Gujanie Francuskiej – żółta febra i malaria.

Groźne chorobotwórcze drobnoustroje występują też w Indiach, Iraku lub Iranie – gdzie jest silne zapotrzebowanie na informatyków i specjalistów z branży wydobywczej. Nie inaczej sytuacja prezentuje się w Algierii, na Bahamach, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie poszukuje się niań dla dzieci. A to tylko skromny wycinek ofert, jakie można znaleźć na portalach poświęconych pracy za granicą.

Groźne schorzenia

Wybór jest duży, a i pokusa niemała, ale należy pamiętać, że pozyskanie nowych doświadczeń, znajomości obcego języka i kultury to nie wszystko co może stać się naszym udziałem podczas wyjazdu w tropiki. Światowe instytucje (WHO, CDC) zwracają uwagę na schorzenia najczęściej występujące u turystów w czasie podróży po krajach tropikalnych.

Oprócz najbardziej powszechnych dolegliwości, takich jak zakażenia pokarmowe i biegunka podróżnych, podróżni narażeni są inne, wcześniej wymienione, zagrażające zdrowiu i życiu choroby.

W przypadku dwóch pierwszych schorzeń wystarczy pamiętać o określonych zasadach higieny i ostrożności. Jeśli zaś chodzi o choroby tropikalne, wysoce wskazane jest skorzystanie z najlepszej formy profilaktyki, jaką są szczepienia przed podróżą.

Zanim wyjedziesz...

Na około 6-8 tygodni przed planowanym wyjazdem należy udać się do najbliższej placówki medycyny podróży (taki okres pozwala na zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz wygodne dla turysty przeprowadzenie szczepień) i zasięgnąć porady specjalisty.

Podczas konsultacji lekarz medycyny podróży poinformuje o sytuacji zdrowotnej w regionie planowanej podróży i proponuje obowiązkowe i zalecane szczepienia dostosowane do celu i charakteru podróży. Przekazuje też wytyczne dotyczące bezpiecznego zachowania i zapobiegania chorobom zakaźnym w egzotycznych rejonach świata oraz zaleca odpowiednie wyposażenie apteczki podróżnej.

