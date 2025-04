Emoleum – linia kosmetyków do pielęgnacji skóry atopowej

Marka Floslek Pharma wprowadziła na rynek linię kosmetyków Emoleum przeznaczoną do pielęgnacji skóry atopowej. W skład linii wchodzi 5 produktów: olejek myjący 2 w1, emo-oleum do kąpieli, lipidowy balsam do ciała, krem nawilżający i regenerujący krem ochronny.