Endometrioza jest to występowanie błony śluzowej macicy (endometrium) poza jej fizjologicznym miejscem, czyli jamą macicy. Nieprawidłowo położona błona śluzowa macicy podlega tym samym zmianom hormonalnym co endometrium, przez co wywołuje zmiany chorobowe.

Częstość występowania endometriozy wynosi około 10% i dotyczy ona najczęściej kobiet w wieku rozrodczym. Jest to choroba o nieznanej etiologii, jednakże zaproponowano wiele teorii wyjaśniających podłoże tego schorzenia. Najczęściej postuluje się, iż w trakcie miesiączki fragmenty błony śluzowej macicy wraz z krwią przemieszczają się wstecznie przez jajowody do jamy otrzewnej (tzw. wsteczne krwawienie miesiączkowe), gdzie następnie ulegają wszczepieniu. Występują także inne teorie np.: metaplastyczna, indukcyjna, genetyczna.

Rodzaje endometriozy



Ze względu na miejsce, w którym doszło do nieprawidłowej implantacji, endometriozę można podzielić na:

1. Endometriozę narządów płciowych wewnętrzną tj. obejmującą:

• Mięsień macicy (adenomyosis)

• Jajowód

• Szyjkę macicy

2.Endometriozę narządów płciowych zewnętrzną tj. obejmującą np.:

• Jajnik

• Pochwę

• Więzadła krzyżowo-maciczne

• Krocze

• Srom

3. Endometriozę pozagenitalną tj. obejmującą np.:

• Pęcherz moczowy

• Blizny pooperacyjne

• Pępek

• Jelita

• Płuca

Endometriozę należy brać pod uwagę jeśli w wywiadzie występuje bolesne miesiączkowanie, ból podczas stosunku płciowego, ból w obrębie miednicy mniejszej, ograniczenie płodności lub brak miesiączki.

Ważne jest zauważenie, iż nie każda endometrioza daje objawy bólowe nawet mimo zaawansowanego stadium.

Zdarzają się także przypadki, w których występują znaczne dolegliwości bólowe pomimo niewielkich ognisk endometrialnych. Zmiany nowotworowe mogą ewentualnie pojawić się w obrębie ognisk endometrialnych, jednakże jest to zjawisko niezmiernie rzadkie i najczęściej występuje w endometriozie jajnika.

Ból miesiączkowy



Rozpoczyna się przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego, powtarza się cyklicznie, trwa przez cały czas trwania miesiączki, a nawet może ulegać nasileniu. Jednakże u nastolatek bywają trudności z zaobserwowaniem cykliczności bólu. Często zdarza się, iż bolesne miesiączki nie pojawiają się z chwilą wystąpienia pierwszego krwawienia.

Do rzadziej występujących objawów zaliczamy:

Plamienia lub krwawienia pozamiesiączkowe, najczęściej poprzedzające miesiączkę

Nadmierne krwawienia miesiączkowe

Plamienia kontaktowe

Jednym z częstszych powikłań występujących w przypadku endometriozy jest bezpłodność lub trudności w poczęciu dziecka. Endometrioza zaburza bowiem czynność jajników powodując: brak jajeczkowania, nieprawidłowe dojrzewanie pęcherzyków, niewydolność ciałka żółtego.

Przyczynia się ona także do włóknienia i bliznowacenia w obrębie narządu rodnego, co utrudnia zapłodnienie. Często także w wyniku choroby powstają autoprzeciwciała uniemożliwiające implantację zarodka i prowadzące do poronień.

Endometrioza jest chorobą, która może znacznie upośledzać komfort życia, a jednocześnie wywoływać wiele powikłań. Dlatego też pojawienie się wyżej wymienionych objawów powinno skłonić do wizyty u ginekologa celem dalszej diagnostyki i leczenia.

