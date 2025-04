Grzybica narządów moczowo-płciowych

Jedną z najczęściej występujących letnich dolegliwości kobiecych jest grzybica narządów moczowo – płciowych. Kostiumy ze sztucznych materiałów, większa wilgotność i wyższa temperatura okolic intymnych sprzyjają rozwojowi grzybów i drożdżaków. Dodatkowo używanie wilgotnych ręczników lub gąbek, na których gromadzą się drobnoustroje zwiększa ryzyko zachorowania na tę nieprzyjemną dolegliwość. Dlatego starajmy się w miarę możliwości często zmieniać bieliznę na suchą i bawełnianą. Jeśli nie mamy okazji skorzystać z prysznica, stosujmy wilgotne chusteczki do pielęgnacji miejsc intymnych.

Zobacz też: Grzybica pochwy - czy trzeba ją leczyć?

Pamiętaj:

Reklama

unikaj używania wilgotnych ręczników,

zmieniaj często bieliznę na suchą i bawiełnianą,

na wakacjach pamiętaj o wilgotnych chusteczkach do higieny intymnej.

Reklama

Zakażenie układu moczowego - Escherichia coli

Brak dbałości o higienę może bowiem skutkować wieloma innymi dolegliwościami, np. zakażeniem układu moczowego. Jeśli będziemy narażać nasz organizm na częste zmiany temperatur, beztroskie siadanie bądź leżenie na zimnym podłożu, bardzo szybko możemy spodziewać się zakażenia bakteriami Escherichia coli, a dolegliwości z tym związane skutecznie mogą popsuć nam cały wypoczynek. Do objawów zakażenia układu moczowego należą bóle w podbrzuszu i okolicach cewki moczowej, częstomocz oraz pieczenie podczas oddawania moczu.

Aby ustrzec się przed pałeczkami okrężnicy, powodującymi zakażenie układu moczowego, warto zainwestować w profilaktykę i udać się do lekarza po środki zapobiegające chorobom układu moczowego. Zawierać one mogą np. substancję czynną o nazwie Liofilizat wybranych szczepów Escherichia coli, która stymuluje ogólną odporność organizmu i znacznie ogranicza naszą podatność na tego typu schorzenia.

Nie wszystkie zagrożenia możemy przewidzieć. Jednak stosując odpowiednią profilaktykę oraz zachowując podstawowe zasady higieny i szeroko pojętego ,,zdrowego rozsądku”, zminimalizujemy ryzyko nieprzyjemnych zdarzeń zdrowotnych w trakcie naszego urlopu.

Polecamy: Czy wiesz jak dbać o higienę intymną?

Źródło: informacja prasowa/ah