Estrogeny w leczeniu nadciśnienia płucnego

Naukowcy z UCLA odkryli, że estrogen może okazać się pomocny w odwróceniu zaawansowanego nadciśnienia płucnego, poważnej choroby, która może doprowadzić do niewydolności serca. Wyniki badania przedklinicznego zostały opublikowany w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.