Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili

Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do Ciebie - pewnie znasz to zdanie od najmłodszych lat, jeszcze z czasów dziecięcych pamiętników ze złotymi myślami. I tak, jak prastare dogmaty, na których opiera się nasze życie, tak także i to stwierdzenie jest prawdziwe i proste do udowodnienia.