Jakie choroby grasują w Kenii?

Kenia nie wymaga od Europejczyków zaświadczenia o szczepieniu przeciwko żółtej febrze. Choroba ta jednak ciągle występuje na terenie tego kraju i dla własnego bezpieczeństwa warto zaszczepić się przed wylotem. Poza tym zaświadczenie o szczepieniu może będzie wymagane jeśli zechcemy z Kenii dostać się do innych krajów np. Tanzanii.

Wybrzeże Kenii to także miejsce zagrożenia malarią. W związku z tym należy stosować zabezpieczenia przed ukąszeniami komarów takie jak moskitiery czy środki odstraszające. Warto przed wylotem skonsultować się ze specjalistą chorób zakaźnych w zakresie profilaktycznego przyjmowania leków przeciwmalarycznych oraz innych zalecanych szczepień ochronnych.

Jak zadbać o czysta wodę?

Bezwzględnie należy przestrzegać kilku zasad dotyczących żywności oraz napojów. Jedyną bezpieczną wodą jest woda butelkowana, fabrycznie zamknięta. Woda z kranu nie nadaje się dla Europejczyków nie tylko do picia, ale także do choćby mycia zębów. Ostatecznie można ją stosować, ale tylko po uprzednim gotowaniu przez około 10 minut.

Należy też zwracać uwagę, aby nie pić napojów czy drinków z kostkami lodu, gdyż są one robione z wody „kranowej” . Środki do uzdatniania wody nie spełniają do końca swego zadania i nie są rutynowo zalecane.

Potrawy w restauracjach powinny być gorące, dlatego spore niebezpieczeństwo niosą ze sobą wszystkie sałatki i przekąski. Zakupione warzywa i owoce należy sparzyć przed zjedzeniem. Nie warto ryzykować jedzeniem kremów, lodów czy innych deserów. Nie przestrzeganie tych zasad to duże ryzyko biegunki podróżnych, która może skutecznie zniszczyć wspaniałą wyprawę do Kenii.

Jeśli pojawią się problemy z żołądkiem...

Nie należy panikować przy początkowych problemach z żołądkiem. Złe samopoczucie, ból głowy, luźne stolce mogą być normalną reakcją organizmu na zmianę klimatu, otocznie, inną florę bakteryjną. Te objawy ustępują dość szybko bez żadnych następstw. Dla osób, które nie mają żadnych przeciwwskazań korzystne może być wypijanie niewielkich ilości alkoholu, który na właściwości odkażające.

Na miejsca do kąpieli wybierajmy hotelowe baseny lub ocean, nigdy wolnostojące zbiorniki wodne. Żyją w nich przywry, które mogą zarażać niebezpieczną chorobą – schistosomatozą.

Limit czasu przeznaczony na korzystanie ze słońca powinien być ograniczony, zwłaszcza w godzinach jego najsilniejszego oddziaływania. Łagodny wiatr może okazać się mylący i uśpić czujność.

W celu uniknięcia odwodnienia należy spożywać więcej płynów. Pamiętajmy o stosowaniu kremów z filtrem ochronnym.

Przed wyjazdem warto skompletować także apteczkę, w której znajdą się podstawowe środki przeciw biegunce, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i odstraszające komary.

