Zanim wsiądziesz na pokład samolotu koniecznie odwiedź Poradnię Chorób Tropikalnych. Jednak zawitanie do gabinetu lekarza z oświadczeniem: „Panie doktorze, za tydzień wyruszam do Zairu” - nie jest niestety dobrym pomysłem. Rozsądnym odstępem czasu są 2 miesiące przed wyjazdem. Lekarz powinien zaproponować Ci pakiet wymaganych szczepień. Do głównych chorób przeciwko którym warto się zaszczepić należą przede wszystkim: wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, dur brzuszny, tężec, błonica, polio, wścieklizna czy japońskie zapalenie mózgu.Bardzo ważne jest również przygotowanie się do samej podróży samolotem, która trwa zwykle od kilku do kilkunastu godzin.

