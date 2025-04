Europejski Dzień Logopedy jest obchodzony 6 marca 2012 roku pod hasłem „komunikacja to więcej niż płynność” (Communication is more than fluency). Święto wszystkich logopedów oraz terapeutów mowy zostało ustanowione przez CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l'Union Européenne - Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European Union).

Ten dzień jest okazją do refleksji na temat osób z problemami w komunikacji słownej, a także tych, którzy im pomagają – logopedów, terapeutów mowy, foniatrów, ortofonistów – specjalistów z całej Europy. Europejski Dzień Logopedy dotyczy także komunikacji jako takiej – języka i słowa, używanych w codziennej pracy nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników, dziennikarzy i innych.

Dzięki praktyce logopedycznej możliwa jest profilaktyka zaburzeń mowy u dziecka. Logopeda jest w stanie ustalić, czy dziecko ma problemy z rozwojem mowy, wadę zgryzu lub niedosłuch, który utrudnia komunikację i może bardzo utrudnić rozwój mowy. Wczesna interwencja logopedyczna dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym. Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy odbywają się bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci.

Bezpłatne konsultacje logopedyczne



10.03.2012 (sobota) w godzinach 9.00-13.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach (ul. Warszawska 35a) odbywa się dzień otwarty działu logopedyczno-medycznego.

Organizatorzy zapraszają na bezpłatne (bez skierowania) konsultacje logopedyczne dzieci i młodzież szkolną, z rodzicami. Można również posłuchać wykładów:

9.00-11.00 „Praca innowacyjnego logopedy i pedagoga” – prezentacja najnowszych profesjonalnych programów komputerowych dla logopedów i pedagogów,

11.00-13.00 „Rodzicielskie wsparcie terapii logopedycznej dziecka” – pokaz ciekawych gier komputerowych i programów wspierających rozwój dziecka.

15.03.2012 (czwartek) o godz. 16.00 odbędą się warsztaty dla logopedów, psychologów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju (ul. Wrocławska 12) pt. „Warsztat pracy innowacyjnego logopedy. Multimedialne wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne”. Uczestniczy otrzymają materiały oraz zaświadczenie. Zainteresowani są proszeni o potwierdzenie obecności do 12 marca 2012 roku na adres e-mail: mariana@poczta.onet.pl.

3-7.03.2012 – w tym terminie odbywają się Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego, w ramach których odbywają się bezpłatne konsultacje, wykłady i warsztaty. Więcej informacji na stronie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego www.ptl.katowice.pl

Audycje radiowe



Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowych na temat logopedii: Radio Olsztyn, Radio UWM FM, Radio PLUS Olsztyn, Radio Planeta.

W prasie oraz w Internecie ukażą się również artykuły na temat rozwoju mowy dziecka i terapii logopedycznej. W marcu będą się odbywać bezpłatne konsultacje logopedyczne – będziemy o nich informować na bieżąco.

Źródło: Polski Związek Logopedów – logopeda.org.pl /ah

