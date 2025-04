Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach – 18 listopada 2013

Z inicjatywy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób prowadzone są w wielu krajach Europy kampanie informacyjne na temat antybiotyków. Celem działań jest zwiększenie świadomości właściwego przyjmowania tych leków, zasad ich stosowania, a także skutków ubocznych antybiotyków.

W roku 2013 obchodom Dnia przyświeca idea propadowania wiedzy o racjonalnym stosowaniu antybiotyków i podkreślenia problemu niebezpieczeństwa wynikającego z samoleczenia antybiotykami. Przesłanie dnia jest kierowane zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i całego społeczeństwa.

Aktualnie medycyna dysponuje ponad 150 znanymi antybiotykami. Dzięki nim możliwe jest leczenie groźnych infekcji i opanowanie rozprzestrzeniania się zakażeń bakteryjnych. Bowiem antybiotyki są substancjami zabijającymi bakterie lub też hamującymi ich rozwój i namnażanie. Niestety antybiotyki nie są obojętne dla naszego organizmu. Jedne mogą uszkodzić nerki, inne wątrobę. Zwykle jednak najczęściej dochodzi do unicestwienia „dobrych” bakterii, które występują w naszym przewodzie pokarmowym i związanych z tym powikłań.



Antybiotyki - co terzeba o nich wiedzieć?

Antybiotyki są powszechnie dostępne, jednakże aby je nabyć, konieczne jest przedstawienie farmaceucie recepty. Często też sami nalegamy na lekarzy, by wystawili nam receptę na antybiotyk... Oto kilka błędów jakie nagminnie popełniamy podczas antybiotykoterapii:

1. Zbyt częste przyjmowanie antybiotyków – jest to zjawisko niebezpieczne, gdyż leczenie antybiotykiem w krótkich odstepach czasowych grozi rozwinięciem się zjawiska oporności bakterii na antybiotyki. To z kolei skutkuje faktem, iż daną bakterię trudno będzie zwalczyć „słabszym” antybiotykiem i konieczne bęzie zastosowanie silnego, który raczej nie jest obojętny dla organizmu.

2. Przyjmowanie antybiotyków w razie infekcji wirusowej – antybiotyki nie zabijają wirusów, które powodują częste przeziębienia i grypę. W takiej sytuacji możemy bardziej osłabić odporność organizmu, przez co infekcja będzie się przedłużać. Niestety wówczas istnieje też ryzyko rozwinięcia się dodatkowego zakażenia - zwykle bakteryjnego, które będzie musiało być leczone antybiotykiem.

3. Pomijanie dawek antybiotyków – brak regularności w przyjmowaniu antybiotyków, również może doprowadzić do oporności bakterii na antybiotyki. Ponadto terapia w takiej sytuacji może okazać się nieskuteczna! Antybiotyki przyjmujemy więc o stałych porach – co do godziny!

4. Przyjmowanie alkoholu podczas leczenia antybiotykami – jest to nieodpowiedzialna postawa skutkująca zwiększeniem toksyczności antybiotyku. Może to grozić uszkodzeniem wątroby, nerek, serca i układu nerwowego. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki – rezygnujemy z picia alkoholu!

5. Zaprzestanie leczenia, gdy poczujemy się lepiej – to jeden z najczęstszych błędów podczas leczenia infekcji. Jeśli zaobserwujemy poprawę – samowolnie odstawiamy lek. Jest to kolejne nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ infekcja nie zostaje doleczona i ponadto sprzyjamy rozwojowi oporności bakterii na antybiotyk.

Skutki uboczne antybiotyków



Błędy w antybiotykoterapii nie tylko dotyczą pacjentów, ale i samych lekarzy. Badania kanadyjskie dostarczają nam informacji, że lekarze z dłuższym stażem pracy częściej przepisują niewłaściwe lub też bezzasadnie antybiotyki. Według autorów badań, przyczyną takiego postępowania wydaje się być rutyna!