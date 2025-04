Przyczyną AIDS na pewno jest wirus HIV

TAK!

Przeważająca większość opinii naukowych potwierdza pogląd, że HIV wywołuje AIDS. Choć nadal istnieją jednak pewne zagadnienia związane z HIV, których w pełni nie rozumiemy. Choćby to, dlaczego niektóre osoby zakażone HIV mogą cieszyć się dobrym zdrowiem przez długi czas, a inne niestety nie mają tyle szczęścia.

Każdy z nas może zostać zarażony HIV

TAK!

Każdy z nas bez względu na pochodzenie, płeć, wiek, religie czy orientację seksualną może zostać zakażony wirusem HIV, jeśli uprawia seks bez zabezpieczenia!

Wirus HIV może przenieść się poprzez pocałunek

NIE!

Nie odnotowano dotąd przypadku infekcji wirusem HIV poprzez pocałunek. Teoretycznie jest możliwe, że HIV obecny zarówno we krwi, jak i ślinie dotrze do krwiobiegu innej osoby w przypadku skaleczenia wewnątrz ust. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne.

Nie istnieje skuteczne lekarstwo na AIDS

TAK!

W chwili obecnej, niestety, nie istnieje skuteczne lekarstwo pozwalające zwalczyć infekcję wirusem HIV czy też AIDS, jak i również zahamować proces rozprzestrzeniania się HIV. Obecnie stosuje się w leczeniu kombinacje kilku leków antyretrowirusowych, tzw. HAART. Dobór terapii jest dla każdego pacjenta indywidualny i zależy od jego stanu klinicznego. Wczesne wykrycie oraz efektywne leczenie zakażeń oportunistycznych pomagają w wydłużeniu życia pacjentów zakażonych HIV.

Wirus HIV może przetrwać poza organizmem człowieka

NIE!

Wirus HIV nie może przetrwać poza organizmem człowieka. Wystawiony na długotrwałe działanie powietrza oraz innych czynników środowiska zewnętrznego zostaje unicestwiony. Poza organizmem niszczy go ciepło (ginie w temp. 56°C), wysychanie, mydło i woda, detergenty, środki odkażające.

Każdy może pomóc osobie z HIV oraz AIDS

TAK!

Potrzeby osoby chorej na AIDS czy zakażonej wirusem HIV (kolegi, koleżanki, członka rodziny, współpracownika) są takie same, jak innych osób chorych. Wszyscy pragną, aby okazywano im miłość oraz zrozumienie i wsparcie. Pamiętaj, aby nikogo nie oceniać ani nie potępiać. Osoby, które żyją z AIDS albo HIV potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa. Chcą mieć świadomość, że mogą się z kimś podzielić swoimi lękami czy też obawami i nie zostaną odrzucone z tego powodu.

Transfuzja krwi jest niebezpieczna.

NIE!

Gdy wybuchła epidemia HIV, nasza wiedza o wirusie była jeszcze znacznie mniejsza. Wówczas do zakażenia dochodziło często poprzez podanie osobie wymagającej transfuzji zainfekowanej krwi lub też preparatów z krwi (np. (np. czynnik VIII używany w leczeniu ludzi z hemofilią). Jednakże dziś w większości krajów, w tym w Polsce, krew używana do transfuzji i preparatów krwiopochodnych, jest teraz badana na obecność HIV. W wielu państwach odradza się oddawania krwi osobom, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być zakażone, m.in. HIV.

HIV można zarazić się u dentysty

NIE!

Ponieważ wirus HIV może się przenosić poprzez kontakt uszkodzonego naskórka z zainfekowaną krwią, leczenie stomatologiczne nie powinno stanowić zagrożenia pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności – wszystkie narzędzia powinny zostać poddawane sterylizacji po każdorazowym użyciu. Gabinety stomatologiczne, mając świadomość ryzyka infekcji nie tylko wirusem HIV, ale także chorobami zakaźnymi stosują rygorystyczne procedury, chroniące pacjentów przed przenoszeniem infekcji. Jeśli masz jakieś wątpliwości, porozmawiaj ze swoim dentystą.